"Siempre hay que estar preparado"

En el plantel de Ben Hur que el sábado (a las 19.30) retomará el Regional Amateur con el partido de ida ante Coronel Aguirre en el "Néstor Zenklusen", por los cuartos de final de la Región Litoral Sur, hay jugadores que tienen unos cuantos torneos de estas características, otros que lo juegan por primera vez y algunos que van por una especie de revancha, por lo que no se pudo dar el año pasado. Entre ellos se encuentra Cristian Barco, que en el regreso a los entrenamientos del Lobo luego de la pequeña pausa por las Fiestas de la llegada de este 2024, contó sus expectativas a LA OPINIÓN.

"Tenemos un rival complicado el fin de semana y ahora vamos a planear en los entrenamientos para encarar el partido de la mejor manera. Sabemos que arrancamos de local y que tenemos que tratar de hacer la mayor cantidad de goles posible, para ir allá no más tranquilos, pero sin tantas presiones de traer un resultado en una cancha complicada. Sabemos que cuando sos visitante los arbitrajes a veces son un problema, por eso trataremos de hacer lo mejor posible de local para tener una ventaja", manifestó el volante ofensivo.

El 20 de diciembre, cuando la BH logró la clasificación goleando a Libertad de Sunchales en el Plácido Tita, Barco tuvo la chance de ser titular y fue quien abrió el marcador. De ese partido rescató que "teníamos que mostrar otra cara en Sunchales porque habíamos hecho un mal partido de local. Hicimos bien las cosas acá en los días previos, llegamos en buena forma y lo demostramos después en el resultado", mientras que sobre lo personal acotó que "tuve la suerte que nos cobraron un penal apenas empezó el partido, me hice cargo de la ejecución y fue el primer gol que nos dio un poco de tranquilidad".

Sobre su estadía en barrio Parque, ya con dos años vistiendo esa camiseta, mencionó que "estoy tranquilo, es un lindo club, que me abrió las puertas, que me dio la oportunidad de seguir un año más para jugar este Regional, y estoy muy contento con los compañeros, el cuerpo técnico, los dirigentes, con Adrián Zenklusen, todos siempre están ayudándome y feliz por eso".

Barco fue titular en la revancha frente a Libertad, pero habitualmente venía siendo suplente. En relación a la competencia que hay en varios puestos en el plantel, y particularmente entre los volantes ofensivos, el jugador que realizó inferiores en Independiente de Avellaneda mencionó que "siempre hay que estar preparado, por ahí no arrancás jugando y te bajoneás, pero siempre tenés que estar al cien por cien, como te dice el Negro (Barraza), ya que en algún momento te va a tocar jugar y cuando te toque tenés que estar preparado. No hay que bajar los brazos y meterle para adelante".



EL PLUS DE LA PRECISIÓN

Entre los principales aportes que puede realizar en el juego, está el de su precisión en la pegada, sobre todo en la pelota parada. No obstante, Cristian expresó que "creo que eso es lo principal en cuanto a virtud, pero siempre tenés que agregarle algo más, porque con eso no alcanza. El Negro te pide muchas cosas (sonriendo) y tenés que cumplirle, para tenerlo contento".

Ante nuestra consulta sobre en qué costado de la cancha prefiere desempeñarse, manifestó que "me gusta de los dos lados, pero preferentemente por la derecha, porque engancho para el medio y ya me queda el arco de frente como para buscar asistir a algún compañero o pegarle".

En algunos partidos que el Lobo jugó de local, estuvo viéndolo su hermano Esequiel. Sobre ese apoyo del destacado futbolista de River, comentó que "por ahí cuando tiene dos o tres días disponibles le digo que me venga a ver, lo invito y viene a apoyar con toda la familia".