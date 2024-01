Cristina Pérez: "Escribir es ser parte ínfima pero real del acto creador"

La periodista Cristina Pérez acaba de lanzar su cuarta novela, "Tiempo de renacer", que se desarrolla alrededor de la pintura "El Nacimiento de Venus" de Sandro Botticelli, personaje clave de la historia que salta desde el Renacimiento a la actualidad, cruzando a una espectadora del cuadro en 2023 con la modelo Simonetta, el personaje femenino central de la pintura, "uno de los misterios más fascinantes del Renacimiento", según la autora.

La novela "Tiempo de Renacer", publicada por Plaza & Janés, está ambientada tanto en la Florencia del Renacimiento como en la Milán contemporánea. En la historia se entrelazan dos momentos aparentemente separados. Helena, una modelo de moda, experimenta un episodio misterioso frente a la obra "El nacimiento de Venus" de Botticelli en los Uffizi. Esto sucede en 2023 en la ciudad de Florencia. Mientras intenta comprender lo sucedido, se encuentra con Josefina, una guía del museo, quien la conecta con un antropólogo que investiga experiencias similares. Paralelamente, la narrativa retrocede en el tiempo a 1469, al Palazzo Medici, para explorar la vida de Simonetta Vespucio, la musa de Botticelli. La trama combina elementos de misterio, historia del arte y la búsqueda de identidad de Helena, creando un intrigante juego entre el pasado y el presente.

Pérez es conocida por su labor periodística con una trayectoria de más de tres décadas en los medios de comunicación argentinos. Además de su labor en televisión, también es conductora de radio. Cursó estudios de Historia, Inglés y Literatura Inglesa en instituciones como la UNT, Oxford Continuing Education, la University of London y en OISE-Boston. Escribió "Cuentos inesperados", la novela de intriga "El jardín de los delatores" y "La dama oscura" (P&J, 2021). "Tiempo de renacer" es su cuarto libro de ficción.



¿Cómo fue la experiencia de tener el argumento de la novela en un sueño?

-Cristina Pérez: Es y será siempre un gran misterio. ¿Por qué soñamos lo que soñamos? Borges dice que el alma es libre de las ataduras del cuerpo al soñar. Lo más extraño es todo lo que encontré después, al saltar de la cama y buscar las referencias del cuadro. Creo que el misterio permea el cuadro por su enigmático origen onírico. Y porque Simonetta es uno de los misterios más fascinantes del Renacimiento.



- ¿Cómo abordaste la investigación histórica para representar con precisión la época del Renacimiento?

- La inquietud sobre mi sueño me llevó a tantear en la historia qué podía haber detrás de la Venus de Botticelli. El Renacimiento es un tiempo que estudio desde hace dos décadas por William Shakespeare pero en Inglaterra se produce un siglo después con la reforma religiosa, la traducción de la Biblia al inglés, de cientos de obras clásicas y del teatro que conecta directamente con la antigüedad y sus postulados de drama clásico. Ahora debía irme al Big Bang del Renacimiento en la Italia del Quattrocento. El abordaje tiene varios planos. Voy a empezar por los documentos o hechos históricos que atraparon mi atención en la biografía incompleta de Simonetta Cattáneo Vespucio nacida en el Puerto de Venus.



- ¿Cómo abordaste la investigación histórica para combinarla con el tema de las regresiones a vidas pasadas?

-Llegué a una conclusión: mi libro es en sí mismo una regresión. Me lo dijo una psicoanalista que hace regresiones y es discípula de Brian Weiss, pero ya antes de hablar con ella, también sentí algo así. Como yo soñé el argumento de esta novela, mi primer objetivo fue ser verosímil a mi sueño. Mi personaje tenía que vivir una regresión luego de verse reflejada en el cuadro de una mujer idéntica a ella que había vivido 500 años antes. ¿Helena había sido Simonetta en otra vida?



-¿Cómo influyó tu experiencia personal en la elección del simbolismo detrás de "El nacimiento de Venus", la diosa del amor?

-Mi sueño se produjo luego de regresar con Luis (Petri) de Italia donde nos comprometimos por primera vez en el pueblo del que vinieron sus abuelos: Trento. Fue improvisado, en la catedral. Él me dijo en secreto si quería que nos fuéramos con una bendición del cura como una especie de compromiso. Le dije que sí. Esperamos que terminara la misa y con un rudimentario italiano le pedimos al padre Lodovico su bendición. Nos acomodó frente al altar y nos bendijo. Fue hermoso.



- ¿Podes describir tu proceso de escritura? ¿Tuviste alguna rutina o enfoque específico mientras trabajabas en la novela?

- Desde mi primera novela a esta última fui desarrollando un método. Primero debo decir que sigo los parámetros clásicos de la acción como primer elemento. Planifico el libro. Hay un plan. Comienza con la investigación histórica y la selección de material. Al mismo tiempo voy haciendo una cronología. Luego hago un índice de acción. Después hago la sinopsis de cada capítulo antes de escribir siquiera el primero. Es decir que de antemano sé qué contiene cada capítulo. Y luego empiezo a pintar uno tras otro. En la sinopsis hay material de la investigación ya indexado e ideas que van surgiendo. Pero en el camino del libro surgen más elementos nacidos del proceso creativo. Algunos de esos descubrimientos me fascinan. Son magia pura. Como el final del libro que no detallaré aquí pero que tiene elementos que surgieron en la escritura como representándose solos en mi imaginación. ¿Qué mano detrás de la pieza la trama empieza? Escribir es ser parte ínfima pero real del acto creador. Es felicidad. TÉLAM