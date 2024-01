En diciembre se patentaron más motos que autos en nuestra ciudad

Según los datos proporcionados por el Departamento de Patentamientos de la Municipalidad de Rafaela, en diciembre del 2023 la cantidad de 0KM alcanzó la cifra de 177, donde 129 fueron motovehículos y 48 automotores. Además, se realizaron 597 transferencias dominiales y 788 fue la cantidad total de trámites. De esta manera, el patentamiento de automotores en diciembre del año pasado fue un 18,64% inferior que en igual mes del 2022, mientras que el patentamiento de motovehículos fue un 9,15% inferior que en igual mes del año anterior. Las transferencias de usados registradas el mes pasado fueron un 2,75% superior que en igual mes del año anterior y la cantidad total de trámites disminuyó un 1% respecto al 2022.

Por otro lado, el comparativo del período enero/diciembre 2023 establece que se vendieron 2.208 motovehículos 0KM y 1.438 automotores 0KM (3.646 en total), mientras que en enero/diciembre del 2022 se vendieron 2.073 motos y 1.380 autos nuevos (un total de 3.453), lo que representa una suba interanual del 5,5% y el número más alto de los últimos 5 años, ya que en el 2021 se registraron 3.399 patentamientos, en el 2020, año de la pandemia, se dio la cifra más baja con 2.932 y en el 2019 los patentamientos fueron de 3.112. De todos modos, el del 2011 fue la mejor marca de los últimos 15 años en la ciudad cuando se habían patentado 6.204 nuevos vehículos, casi un 70% más que en el 2023.



PRONOSTICAN UN DERRUMBE MUY

FUERTE EN LA VENTAS DE AUTOS 0KM

Mientras tanto, las concesionarias automotrices cerraron el 2023 con pesimismo, en parte por la compleja situación económica y social que atraviesa la Argentina, provocada en buena medida por la inflación, y por el otro por la disparada de precios que llevó a que algunos autos de producción nacional cuesten 22.000 dólares, tras la fuerte devaluación del 12 de diciembre último. Ese cóctel lleva a los concesionarios a pronosticar una caída de ventas del 25% para 2024, según la Asociación de Concesionarios del Automotor (ACARA).

El otro dato clave para que se hayan disparado los precios de los 0KM es el peso cada vez más decisivo que tiene el dólar, que se volvió a fortalecer en los últimos días. Tras haber vendido 450.000 unidades cero kilómetro en 2023, ACARA pronosticó 340.000 patentamientos "o aún más hacia la baja" para el año próximo.

En el cierre de 2023, el Fiat Cronos se volvió a ubicar como el modelo más vendido en la Argentina por tercer año consecutivo: durante diciembre fueron patentados 1.109 Cronos cero kilómetro, con lo cual la venta de 2023 totalizó 47.580 unidades, bastante lejos del modelo número dos, el Peugeot 208 (36.454 unidades patentadas en 2023) y también de la automotriz Stellantis.

Un escalón más abajo se ubicaron las pick ups de las automotrices Toyota y Volkswagen: competencia entre la Hilux, que finalmente quedó tercera en el ranking con 30.694 unidades patentadas, y la VW Amarok, que se ubicó cuarta con 29.782 unidades.

En esa competencia poco pudo hacer la tercera pick up en discordia, la Ford Ranger, que quedó quinta en el ranking de patentamientos de 2023, con 24.241 unidades.

Justo a mitad de este año Ford atravesó el bache comercial que significó discontinuar su versión anterior de la Ranger y estrenar la producción de su nuevo modelo, que le había demandado 660 millones de dólares y fue prácticamente la única inversión significativa de la industria automotriz local durante los cuatro años de la gestión de Alberto Fernández.

En diciembre, los patentamientos sumaron 18.498 unidades (6,2% por debajo del mismo mes del año anterior), pero a lo largo del año se vendieron 449.438 vehículos cero kilómetro.

La cifra se ubica a mitad de camino de los registros de hace una década, cuando se vendían 900.000 autos por año, pero resultó más alta que un año atrás (408.000 unidades) y, sobre todo, se encamina a ser mucho más alta de lo que esperan vender las concesionarias durante el año próximo.

Sebastián Beato, titular de ACARA, dijo que para 2024 esperan una caída de ventas de al menos 25%. "Vemos ahora un mercado de 340.000 patentamientos para 2024, aunque puede ser también que tengamos que volver a ajustar ese número para abajo en los próximos meses", lamentó el empresario.

Una de las claves hay que rastrearla en las ventas de diciembre: a pesar de que lideró con comodidad el ranking a lo largo del año, durante este mes el Fiat Cronos finalizó cuarto, tras una suba en sus precios que no fue acompañada por las ventas.

Por ejemplo, la versión más cara de este modelo fabricado en Córdoba, GSE Presicion CVT, pasó de un precio de lista de 10,3 millones de pesos en octubre a $18,9 millones en diciembre: un salto de 83% en apenas dos meses.

En parte ese incremento fue porque hasta octubre varios modelos estaban "topeados" para no caer en la primera escala de los impuestos internos, el mal llamado "impuesto al lujo": las automotrices subían precios de otros modelos y versiones y retrasaban el incremento de sus versiones más caras hasta el límite anterior a la primera escala del impuesto, que hacia octubre rondaba los ocho millones de pesos.

Una vez que la AFIP, todavía durante el Gobierno anterior, modificó aquella escala en noviembre, no pocos modelos subieron de golpe hasta 40%, hasta el borde del nuevo límite de los impuestos internos.

Desde hace dos meses, la primera escala de ese gravamen (que en lo formal es del 20% pero que tiene una incidencia por acumulación de impuestos de 25% sobre el precio al público), se aplica a partir de un precio de venta de entre 14,7 y 14,9 millones de pesos.