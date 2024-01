La ‘Crema’ vuelve a la pretemporada en la semana clave para la llegada de refuerzos

Pasadas las fiestas y con el 2024 en marcha, el plantel de Atlético de Rafaela regresará a los entrenamientos este martes 2 de enero en el predio Tito Bartomioli.

Será sin Claudio Bieler, Marcos Peano ni Nicolás Delgadillo, tres que finalizaron sus vínculos el pasado 31 de diciembre. La primera intención del Consejo Directivo de la ‘Crema’ era la continuidad de los tres, aunque las negociaciones, hasta el cierre del 2023, no habían avanzado para que esto se haga realidad.

En relación a las caras nuevas, para hoy se espera por Francisco Oliver (marcador central exBelgrano), Franco Quiróz (lateral izquierdo exChacarita) y Patricio Vidal (delantero ex Brown Adrogué).

Ezequiel Medrán, entrenador de la Crema, espera para estos días de la semana que comiencen a destrabarse las conversaciones iniciadas en el mes anterior y pueden darse los arribos de más refuerzos.

Vale recordar que el único que renovó fue Matías Fissore y el equipo base sufrió unas cuantas pérdidas ante la partida de la gran mayoría. Los que ya no están son 12: Nahuel Pezzini, Mauro Osores, Fabricio Fontanini, Federico Torres, Matías Olguín, Gastón Tellechea, Thobías Arévalo, Gabriel Risso Patrón, Nicolás Laméndola, Matías Valdivia, Manuel Ignacio Lago y Alex Luna.

El plantel albiceleste, con muchos juveniles, ya tiene dos semanas de entrenamientos llevadas a cabo en diciembre. Previo a navidad hubo descanso y este martes retornarán a los trabajos para encarar la segunda parte de la pretemporada y la más exigente. Sabiendo que este miércoles 3 de enero se llevará a cabo el sorteo del fixture y conocerá a los rivales que enfrentará en la temporada 2024. El torneo comenzaría el primer fin de semana de febrero. La preparación será íntegramente en la ciudad y habrá una semana de concentración, previo a la llegada de los amistosos que serían para fines de enero.