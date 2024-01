Sensaciones y sentimientos

ALMANAQUES. LENTA Y PACÍFICA EXTINCIÓN



Por Hugo Borgna



Sería injusto despedirlos sin siquiera haber definido qué son y cuáles son sus límites. Absolutamente necesarios, reinan en cada lugar que se los ponga. Nadie les contradice sus datos.

Con personalidad y orgullo, almanaque y calendario no son la misma cosa. Para tener la jerarquía de almanaque, debe contener también el santoral y las fases lunares, pero atención: el minimizado calendario puede decir asimismo que es tan indispensable y que está pensado para ejecutivos, ésos que no necesitan saber en que fase estará la luna para concretar un buen negocio.

Aclarado puntualmente este punto, hay quienes los usan para hacer bromas con deportistas olímpicos. Dicen que son tan lentos que el tiempo no se les debe medir con relojes sino con calendarios.

Pero volvamos a ponernos serios. No provoquemos que nos saquen de esta página vendiendo almanaques. Esa frase hecha, que estuvo a punto de ser clásica y ser un lugar común de vigencia permanente, tiene una explicación bien cercana a lo que se supone en una primera lectura.

“Lo sacó vendiendo almanaques” tiene raíces en el lunfardo y se explica y complementa con otra expresión de bien ganada presencia popular: “lo despidió con cajas destempladas”. La violencia con que se expulsa a alguien es requisito necesario. El despedido, como consecuencia de ello, debía salir a trabajar a la calle “¡vendiendo almanaques!”

El futuro, que ahora ya es pasado, amenaza seriamente a estos instrumentos de papel de precisión indubitable y segura.

Hubo un momento en que su presencia era un modo de lucir estatus. Emitidos por importantísimas empresas de orden nacional, en papel de calidad apta para fotografías, mostraban belleza y esplendor de paisajes de prometedor crecimiento y brillo presente.

Se hacían en cantidad limitada, obviamente; no cualquiera llegaba a tenerlos en su casa sin ser funcionario o ejecutivo de la empresa emisora o pariente muy cercano.

Eran común también que comercios importantes, como por ejemplo los de artículos de deportes, premiaran a fin de año a sus clientes consecuentes con esos almanaques. Que se cargaban, por supuesto, en bolsas de plástico de generosa capacidad.

Eran almanaques que se lucían en cualquier ambiente. Claro que sí, claro si pues, como dice la chacarera.

Existieron desde siempre los fáciles de llevar, destinados a billeteras o bajo el vidrio de escritorios. Mostraban imágenes comunes como fotos de perros y o gatos, o paisajes individualizados como “europeos” o “argentinos”, en una especie de cartón brillante y resistente. Simpáticos y sumamente útiles, no intentaron competir con los ambiciosos: eran calendarios y no almanaques.

Existieron asimismo los presentados en tamaño reducido (6 cms por 10, y las hojitas para el mes de 3 x 5), destinados a puertas de heladeras con igual adherencia que los sueños de soñadoras jovencitas a las emblemáticas madreselvas en flor.

Los almanaques y calendarios no perdieron su estampa de utilidad indiscutible. Seguían teniendo su disponibilidad cuando la virtualidad, triunfadora y soberbia, incluyó esa información -y la amplió- en los teléfonos celulares. Antipáticamente completos, fríos y serviciales con todos los feriados. Con su velocidad de rayo amenazan al histórico, orgulloso, almanaque en papel.

Pero la extinción de los almanaques está todavía lejos. Los virtuales no ganaron todavía.

Son sólo calendarios: no tienen el santoral ni las fases de la luna.

Y hasta el momento no los sacaron vendiendo almanaques.