Sube el número de personas que restarán gastos en plataformas, internet o cable

La cantidad de personas que afirman que disminuirán sus gastos en plataformas/streaming o el abono de internet o cable es mayor a quienes creen que van a aumentar el monto de dinero que invertirán en esos consumos, según un informe sobre consumo digital en la Argentina publicado por la Fundación Colsecor.

Sobre un universo de 1.451 personas encuestadas entre fines de septiembre y principios de octubre últimos, 28,1% afirmó que disminuirá sus gastos en esos consumos y 26,5% que los aumentará, se desprende del relevamiento en su apartado titulado "El ajuste toma forma en el consumo digital".

En este sentido, los realizadores del estudio consideraron "significativo" que 30,9% no sabe cómo serán sus inversiones en prácticas digitales en los próximos meses.

Otro dato relevante es que ante la pregunta "¿Para qué se usan las redes sociales?", 50,4% indicó que para informarse; 38,2% para comentar, compartir, participar y/u opinar frente a contenidos; 34,5% para divertirse; y 31,1% para observar contenidos sin hacer comentarios.

La opción "estar informado" es seleccionada en mayor medida por quienes están entre los 25 y los 39 años y quienes viven en ciudades de más de 100 mil habitantes, en tanto que la segunda, por personas de 60 años o más, y la tercera y la cuarta, por la juventud.

Ante la consulta sobre si las redes sociales son necesarias para informarse cotidianamente sobre la realidad nacional e internacional, el 82,8% manifestó estar "muy de acuerdo" o "algo de acuerdo"; y, respecto a las "redes sociales favoritas", el ránking lo lidera Meta (Facebook), con el 62,4%, seguida por Instagram (60,6%).

No obstante, en jóvenes tiene más presencia Instagram y en personas adultas de más de 60 años Facebook. El acceso de TikTok (13,4%) es significativamente más frecuente en jóvenes (tres veces más entre quienes tienen entre 16 y 24 años frente al resto de los grupos etarios), indica el relevamiento.

En otro orden, 64,8% de los encuestados dijo que cree que sus prácticas y consumos culturales serán prioritariamente digitales, fragmentarios, diferidos y compartidos frente a consumos analógicos, enteros, sincrónicos y en soledad (35,2%).

En cuanto a los hábitos diarios en Internet, 90,8% indicó que el acceso a las redes sociales es la práctica que efectúan con más frecuencia; 78,3% acceso a sitios web en general; y 71,1% "escuchar música".

Con respecto al consumo de contenidos a través de los canales de TV abierta o por cable, los varones y las personas adultas indicaron en mayor medida que ven televisión de esa manera, mientras que las mujeres y las personas jóvenes ven más contenidos audiovisuales por streaming.

Los varones, las personas de 60 años o más y quienes tienen estudios universitarios completos escuchan radio en mayor medida que las mujeres, que el segmento de jóvenes y quienes no tienen estudios superiores, siendo los más escuchados programas de música (57,6%), de actualidad (47,9%) e informativos/noticieros (40%).

Las dos principales actividades realizadas en Internet son usar mensajería instantánea y correo electrónico (98,6%) y usar redes sociales (95,5%).

Otras actividades con alta frecuencia son compartir, intercambiar o reenviar información (76,5%) y participar en grupos de chat para socializar o trabajar (76,1%), así como estudiar o trabajar y revisar información sobre eventos o pasatiempos.

El 62,3% señaló preocupación respecto a la cantidad de tiempo que las personas dedican a navegar en las redes sociales, 21,2% indicó que es poco preocupante y 13,1% no le preocupa en absoluto. (Télam)