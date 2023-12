Senadores del PJ con la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas

En el Bloque de Senadores Justicialistas se realizó el jueves por la mañana una reunión de la que participaron los senadores Rubén Pirola, Alcides Calvo y Osvaldo Hugo Sosa y representantes de las Entidades Mutualistas de la provincia de Santa Fe, respondiendo a una solicitud efectuada oportunamente para abordar la Ley Tributaria 2024 impulsada por el Ejecutivo provincial, que finalmente fue sancionada ese mismo día.

La preocupación puesta de manifiesto por los dirigentes mutualistas recae sobre la aprobación del nuevo régimen impositivo, en lo atinente al Impuesto de Ingresos Brutos, donde según lo que pudieron constatar habría un incremento del 31% aproximadamente en la alícuota actual que abonan las Mutuales por la actividad de Ayuda Económica, siendo este de 2 puntos porcentuales, pasando de esta manera del 6,5% al 8,5%. "Es importante agregar que no comprendemos dicha variación cuando en el proyecto se prevé la continuidad del beneficio de estabilidad fiscal que rige desde el año 2018 según leyes 13.749 y 13.750 y sucesivas prórrogas", plantearon los senadores. "Por lo cual entendemos que aquellos contribuyentes que se encuadren como “pymes santafesinas” gozarán de los beneficios de la estabilidad fiscal y no podrán ver incrementada su carga tributaria en el ámbito provincial", agregaron.

"Ante dicha situación, y al entender que las mutuales catalogan como “pymes santafesinas” dentro de prestaciones de servicios, consideramos no aplicable este aumento de alícuota", plantearon los senadores del PJ.

"El bloque Justicialista está comprometido con la construcción de un futuro sólido para las comunidades reafirmando el compromiso para con las modificaciones que fortalecerán su labor en cada rincón de la provincia, nutriendo en este tipo de encuentros los distintos enfoques que le permiten como en este caso con las mutuales, alertar de situaciones que pueden no ser contempladas por el nuevo régimen tributario", subrayaron.

Calvo al respecto expresó “es muy valioso poder desarrollar este tipo de reuniones en los que tenemos la posibilidad de escuchar de manera puntual la realidad de un sector, en este caso a las Entidades Mutualistas, para poder corregir distintos aspectos que se pueden estar pasando por alto y que afecta de manera directa el trabajo de estas entidades y sus afiliados,sabemos que muchas de ellas surgieron a través de una relación estrecha con los clubes de las localidades y que en la mayoría de los casos atienden a las necesidades de la población, productores e instituciones con soluciones económicas a través del sistema crediticio posibilitando la realización de proyectos, lo que resulta de gran valor para el interior del interior, por ello también nos comprometimos a trabajar en proyectos de Ley que están en la Legislatura y que sirven como verdaderas herramientas para pequeñas y medianas localidades a través de la mutuales”.