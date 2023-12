Viotti: "en 2024, los rafaelinos van a ver a un Intendente muy presente"

Todos los días comienza temprano. Antes de las 7 consulta su teléfono celular, responde mensajes, envía comentarios. Al rato llega a la Municipalidad, saluda al personal y después comienza a atender la agenda cotidiana de la gestión, los problemas menores o no tanto del día a día. Y se comunica con los distintos secretarios del gabinete para avanzar en la planificación. Se queda hasta las 14:00 aproximadamente. Por la tarde suma otras cuatro horas. La adaptación al nuevo trabajo exige dedicación. Dejó la pequeña oficina del sexto piso del edificio municipal para instalarse en el amplio despacho de Intendencia en el quinto piso, con una vista inmejorable de la Plaza 25 de Mayo, de la Catedral y del microcentro. Así transcurren los primeros días de Leonardo Viotti como intendente de Rafaela.

Cerca está el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, clave en el armado del proyecto político y funcionario de plena confianza. Y por su puesto también su hermano, Iván Viotti, a cargo de la Secretaría Privada. "Todos somos equipo, todos queremos una Rafaela mejor", repite como un mantra. En la antesala del último día del 2023, acepta una entrevista con LA OPINIÓN para trazar un mini balance de sus primeros días en el quinto piso.

-¿Un primer balance de estos primeros 21 días al frente del Gobierno municipal?

-Los primeros días de nuestra gestión fueron de gran esfuerzo, de mucho trabajo, de aprendizaje constante. En lo personal estoy conforme con el desempeño del equipo, que no sólo comenzó a tomar las riendas de cada una de las áreas, y eso nos permitió que el municipio no frene, que se sigan prestando los servicios y que todo siga funcionando, sino que ya empezamos a realizar algunos cambios y a resolver problemas que detectamos de manera rápida. Toda la información que fuimos recabando y el análisis que realizamos en este tiempo va a ser la materia prima necesaria para terminar de definir el plan de acción para los próximos meses. Vamos a aprovechar este mes de enero para terminar de planificar las próximas acciones, ahora que ya tenemos más en claro en qué situación está el Municipio.

-¿A qué problemas se refiere?

-Tenemos que resolver los problemas internos y trazar las acciones que consideramos más urgentes y necesarias en la ciudad. Tenemos grandes desafíos, está claro, la seguridad golpea fuerte, tenemos las grandes lluvias que nos renuevan el desafío de mantener los espacios verdes y combatir la invasión de mosquitos. Tenemos problemáticas específicas que no nos permiten abordar esta situación como quisiéramos, pero estamos trabajando en las soluciones. En particular, en el área de espacios verdes tenemos falta de personal y de equipamiento. Teníamos el área muy resentida, por lo cual no sólo estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para realizar el mantenimiento correcto de nuestros espacios verdes en la ciudad, sino que estamos tomando acciones directas para mejorar el área, y evitar que en el corto plazo volvamos a tener los problemas con los cuales nos encontramos.

-¿Qué lo sorprendió gratamente?

-Estoy sorprendido gratamente por el recibimiento del personal municipal. Hay muchísimas personas con ganas de que el municipio cambie para bien, de sumar. Tenemos personas muy valiosas dentro del municipio y de nuestra parte, nuestro mensaje fue escucharlos, darles la posibilidad de sumarse a la gestión y que aporten desde su lugar. Fuimos muy bien recibidos y con muy buena actitud para poder llevar adelante una buena gestión, la que esperan los ciudadanos.

-¿Y qué lo sorprendió negativamente?

-Que algunas cosas que se mostraban públicamente de una manera, como si todo estuviera bien, y la realidad es muy distinta. No es lo que se mostraba. Tenemos áreas dentro del municipio muy desordenadas. Tenemos grandes desafíos para lograr que cada una de las secretarías y cada uno de los lugares funcione correctamente. Hay mucho por hacer, hay muchas políticas por mejorar. Pero no me quiero concentrar en hacer un análisis negativo de lo que recibimos. Somos responsables. Estamos haciendo la planificación que nos permita mejorar lo que hay que mejorar y volver a hacer que el municipio brille en cada una de sus áreas.

-El Concejo aprobó el Presupuesto 2024, que en realidad es una modificación del que presentó la gestión anterior. ¿Qué análisis hace del tratamiento legislativo?

-Finalmente pudimos tener nuestro presupuesto para el año que viene. Es un presupuesto de transición, ya que es el que había elevado Luis Castellano y sobre el cual trabajamos para modificar. No tuvimos el tiempo suficiente de nuestra gestión para hacer un presupuesto desde cero, se necesitan como mínimo 6 meses, y desde que nosotros llegamos al municipio y pudimos conocer la realidad interna hasta el día que se votó, solo pasaron 15 días, por lo cual no estábamos en condiciones de hacer un presupuesto que refleje exactamente lo que va a ser nuestra gestión. Por lo cual terminó siendo un presupuesto adaptado en donde se unificaron las áreas que el nuevo organigrama de la gestión había establecido y se agregaron algunas modificaciones para poder incorporar los cambios que creamos necesarios durante el año que viene. Tengamos en cuenta que los programas, acciones y políticas que el presupuesto contiene son las que estaba llevando adelante la gestión anterior. Nuestro gobierno va a hacer cambios, va a tener matices, tomando las buenas acciones y las cosas que consideramos positivas, pero cambiando lo que hay que cambiar. Para eso necesitábamos una mayor flexibilidad que nos permita ir cambiando los programas y las políticas que considerábamos necesarias. Y por eso incorporamos y defendimos las modificaciones en el artículo 7 que permitirán a nuestros secretarios realizar los cambios que se necesiten en este presupuesto que, reitero, es de transición.

-Hubo un planteo del bloque del PJ sobre el artículo 7 del Presupuesto, en el que argumentan que ceden facultades del Concejo al Ejecutivo en lo que hace al control de los programas. ¿Qué piensa al respecto?

-Por eso propusimos informar al Concejo antes de realizar cada uno de estos cambios, los que a su vez va a implicar que los fondos que en principio están pensados para algunas políticas puedan destinarse a otras acciones. Siempre informando a la sociedad y al Concejo, haciéndolo de manera transparente. El artículo 7º nos da una herramienta necesaria en un año complejo.

-El contexto nacional es complejo. El país estaba en crisis antes del 10 de diciembre. Ahora el nuevo Gobierno del presidente Javier Milei jugó sus cartas, apuesta a profundos cambios, lo que genera tensiones. ¿Cuál es su mirada?

-Creo que el nuevo Presidente está llevando adelante los cambios que prometió. Creo que el país necesita de cambios profundos. No estoy 100 por ciento de acuerdo con todo lo propuesto, pero me parece importante que se pueda dar esa discusión y se realicen algunos cambios necesarios para que nuestro país pueda recuperarse, fortalecer sus instituciones, su economía, su moneda y nos permita volver a un camino de crecimiento. Tenemos incertidumbre. En lo personal lo que me preocupa es que los rafaelinos podamos tener los aportes y el acompañamiento necesario de los otros niveles de gobierno para poder llevar adelante las obras y acciones políticas de mayor magnitud. Rafaela tiene que seguir creciendo y para eso sin duda vamos a necesitar el acompañamiento de Provincia y de Nación.

-¿Qué podemos esperar los rafaelinos en la primera parte del 2024 para la ciudad?

-Los rafaelinos van a ver un intendente muy presente. Los rafaelinos van a ver una gestión preocupada y ocupada en los problemas más importantes como la seguridad, el tránsito o lo que nos demanden día a día los vecinos en cada rincón de la ciudad. También van a ver una gestión concentrada en hacer que el municipio sea más dinámico, más eficiente, más moderno que facilite las cosas a quienes buscan trabajar e invertir.

-Un mensaje para los rafaelinos en el inicio del 2024.

-Quiero desearles a todos los vecinos que terminen bien este 2023 y empecemos con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha paz y con muchas esperanzas este 2024, que va a ser un año de grandes desafíos, pero que nos tiene que encontrar a todos unidos. Y con ganas de que nuestro país crezca, que salga adelante y que nuestra ciudad esté todos los días más hermosa con el aporte de todos. Para sentirnos orgullosos de ser rafaelinos. Feliz Año Nuevo.