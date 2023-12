En San Juan habilitaron la feria judicial para tratar un amparo

El Juzgado Federal de San Juan habilitó ayer la feria judicial para el tratamiento del amparo presentado por un grupo de abogados de esa provincia contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei. En el documento, que lleva la firma de la Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, Eliana Beatriz Ratta Rivas, la magistrada expresa que "de modo excepcional y en virtud de las circunstancias propias del presente caso, sin que ello genere precedente alguno, estimo prudente y adecuado disponer la habilitación de la feria judicial extraordinaria".

Hasta el pasado miércoles, se habían registrado 13 amparos judiciales contra el DNU que impulsa el presidente Milei, con pedidos de suspensión del decreto hasta que se dicte sentencia de fondo con relación a planteos de presunta inconstitucionalidad de la norma.

El decreto, que entró en vigencia el último viernes, fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los fines de tratar su constitucionalidad, pero el máximo tribunal advirtió que lo haría al regreso de la feria judicial de verano, en febrero próximo.

La decisión de la Corte Suprema responde al pedido del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien solicitó que se declare la "inconstitucionalidad manifiesta" del DNU 70/2023 de desregulación económica, y que dicte una medida cautelar que suspenda de inmediato su aplicación.

La presentación del gobernador riojano se realizó a través de una "acción declarativa de certeza", que tuvo el patrocinio como abogados al ex Juez de la Corte Raúl Zaffaroni y del constitucionalista Raúl Ferreyra.



"CAOS JURÍDICO"

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni aseguró que el DNU podría generar un "caos jurídico" y que "no existe" una emergencia que justifique su aplicación. "Acá, invocando una necesidad que no existe y una urgencia que tampoco existe, el Poder Ejecutivo se pone a legislar. Legisla sin que haya necesidad ni urgencia", sostuvo Zaffaroni en diálogo con radio Splendid AM 990.

En este sentido, el ex miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, explicó: "Hay dos circunstancias de necesidad y urgencia: una, que no se pueda reunir el Congreso. Bueno, está reunido por convocatoria del presidente. La otra es que haya una situación catastrófica, como un terremoto o una epidemia". "Nada de eso sucede, esta es una emergencia de carácter ideológico. El Ejecutivo actual, conforme a su ideología, considera que para salir de la situación actual es necesario desmantelar el Estado", señaló Zaffaroni. (NA)