La Crema y el mejor año de su historia en el fútbol femenino

El 2023 será inolvidable para el fútbol femenino de Atlético de Rafaela. Se quedó con el Reducido por el segundo ascenso a la Primera B y en 2024 jugará en al segunda categoría de AFA.

“Seguimos disfrutando de este gran logro, en un principio, cuando se inició el proceso del fútbol femenino teníamos la ilusión de algún día llegar a más y cuando te das cuenta pasaron 5 años de esfuerzo, todo lo que pasó atrás, vivimos sensaciones encontradas, fue todo muy a pulmón”, relató Juan Wabeke, el entrenador del primer equipo femenino de fútbol de la ‘Crema’. “Las chicas se esfuerzan mucho día a día, es un mérito increíble de ellas, esto quedó en la historia, no solamente del club, de la Liga Rafaelina. Jugadoras propias de una liga llegaron a tanto”, agregó un emocionado DT.

Para cerrar el año, Atlético de Rafaela se consagró campeón de la Copa Federación al derrotar a Social Lux de Rosario por 2-1, también de visitante. Dicho certamen es organizado por la Federación Santafesina de Fútbol.



A continuación, la palabra de Juanchi Wabeke, el entrenador y gran responsable del gran 2023 que tuvieron las chicas albicelestes:



-Esa entrega, dedicación y esfuerzo le dan otro valor cuando se alcanzan logros tan importantes.



-Es algo que si no lo vivís en el día a día no te das cuenta. En Buenos Aires, las chicas, los clubes grandes, nos llevan 15 años de experiencia en este nivel superior a lo que es liga. Acá las chicas salían de trabajar a las 4 de la madrugada y después salían de viaje para jugar. El sacrificio es total, voluntad, siguen metiéndole como si nada. Admiro esas ganas que tienen en todo lo que hacen.



-Yendo un poquito más atrás, semifinales con Arsenal y goleada 5 a 0, de visitante.



-Estábamos convencidos, se dio así el partido. Teníamos la experiencia que un error podía cambiar todo. Fue parejo pero lo planteamos bien, nos conocíamos de memoria y sabíamos bien donde podíamos aprovechar los errores del rival y así fue en esa primera parte. Arrancó el segundo tiempo, a los pocos segundos, Eliana López puso el 3-0 y ahí murieron, sino se nos iba a poner difícil. Terminamos el apartido sabiendo que hicimos un gran partido, no fue relajado, fue parejo a pesar del resultado, estuvimos precisos. Fuimos regular, con mucha confianza.



-Y llegó el momento de preparar esa final sabiendo que iba ese abultado resultado de semis no significaba más que el pasaje a la definición...



-Sin dudas, y se pudo llevar. Lo planteamos de la mejor forma, las chicas estaban convencidas de lo que buscábamos y se dio. Cuando se tiene que dar, cuando los planetas están alineados se da. Son partidos, son finales, el que pega primero pega dos veces y por suerte en los penales tuvimos la confianza necesaria.

Lito (Bottaniz) siempre me dice, las jugadoras cuando están convencidas y uno logra tener esa confianza en el querer ganar siempre tenés ese plus que aparece en los momentos críticos, que por ahí cuando no se te dan los resultados, o no te sale algo te podes bajonear y te cuesta todo, si están con confianza no hay con qué darle. En los penales nos salió el potrero, el equipo de donde salimos.



-¿Qué destacas del grupo? Algo ya anticipaste con esa entrega inquebrantable.



-Si, me quedo con que nunca bajaron los brazos y siempre quisieron más. En el comienzo nos costaba entender lo que es jugar en cancha grande, todas jugaban a cancha cruzada, jugaban los torneos libres de fútbol 7. Entendieron que la manera de crecer era aceptando lo que nos faltaba. Fue mérito de ellas, aceptaron y quisieron más, reconocer cuando teníamos esos momentos críticos, corregir esos errores, no cerrarse y buscar las mejoras. Siempre se convive con el error, pero se trabaja para mejorar. Fue el convencimiento de aceptar que nos costaba mucho todo, veníamos de abajo

El compañerismo es muy fuerte también. Cuando tome el equipo en 2019 las traía de jugar torneos libres, estaban acostumbradas a jugar por lechones a los penales.



-¿En 2024 no vas a dirigir al equipo en la Primera B?



-No. Se dio la posibilidad de coordinar el fútbol infantil, algo que en el 2015 ya hice, arranque el proyecto de 3 años, empiezo con las chicas y estuve 5 años. Acá ya logré culminar todo nuestro proyecto y las ganas de seguir creciendo. Seguiré estando al lado pero vamos a buscar a alguien. Seguirá Pablo Reboci y se buscará un profe que tenga experiencia. Estaré en la parte de coordinación y potenciar a las chiquitas, en dos o tres años Atlético va a tener una capacidad de chicas increíble, hoy hay cerca de 100 que van desde el Sub 10 a la Primera. Y por qué no soñar con estar en primera división, ahora se trabaja y sueña para eso.