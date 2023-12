Bieler y Peano, con un pie afuera de la Crema y ¿cerca de Córdoba?

Los días pasan y el 2023 va llegando a su fin. Este 31 de diciembre se terminan los contratos de varios por barrio Alberdi y dos de los que interesan que continúen, aún no arreglaron su extensión. Se trata de Claudio Bieler y Marcos Peano. Piezas fundamentales en la última gran campaña de Atlético de Rafaela en la Primera Nacional.



En lo que respecta al ‘Taca’, quien se transformó en el goleador histórico de la ‘Crema’ tras superar la marca de Gonzalo Del Bono, en cada mercado de pases “la misma novela”. Su vigencia a pesar de los 39 años y los goles que anotó (13 en el último torneo) lo colocan en el radar de varios. Incluso de clubes del exterior.

Lo económico pasa a ser un tema importante a la hora de renegociar su contrato, pero también se supo que existen cuestiones deportivas sobre la mesa.



Con Atlético no hubo acuerdo y a los supuestos intereses de San Martín de Tucumán, Colón de Santa Fe y Macará de Ecuador ahora se le suma el de Racing de Córdoba.



Medios cordobeses apuntan que la Academia busca jerarquía y trayectoria en ofensiva y el Taca es uno de los apuntados. Ya sumó al lateral derecho Lautaro Germiniani (ex Patronato, 32 años) y el delantero Facundo Curuchet (ex Aldosivi, 33 años).

Antes se habían incorporado el lateral izquierdo Luca Frenguelli (desde Juniors), el defensor central Gonzalo Gamarra (ex Independiente de Chivilcoy, 26 años), el volante Nicolás Sánchez (ex Deportivo Armenio), el mediocampista zurdo Rodrigo Sayavedra (ex Brown de Adrogué), el experimentado defensor Fernando González y el volante central Alan Olinick (ex Villa Mitre, 23 años).



¿PEANO A INSTITUTO?



Pese a que la intención de la dirigencia y del cuerpo técnico sea poder retener a Marcos Peano, la realidad indica que será difícil. Principalmente desde lo económico, y deportivo también. Los ofrecimientos que recibió el arquero que fue una de las figuras de la temporada 2023 de la Primera Nacional lo colocan con un pie afuera de barrio Alberdi.

Este 31 de diciembre se termina su contrato y posiblemente su carrera siga en la Liga Profesional. Instituto de Córdoba sería su destino.



MEDRÁN, YA TIENE TRES



El Consejo Directivo de Atlético de Rafaela confirmó, hasta el momento, tres incorporaciones de cara a la temporada 2024 en la Primera Nacional, y la Copa Argentina. Se trata del defensor central Francisco Oliver, el marcador de punta izquierdo Franco Quiróz y del delantero por afuera, Patricio Vidal. Por estas horas se busca avanzar y cerrar con un mediocampista y aún restan llegar entre 5 y 6 nombres más.