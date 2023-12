Las pymes son optimistas con el destino final del "Plan Caputo", pero deberán sortear una extensa recesión

El destino final y el rumbo de las decisiones recibieron el amplio apoyo de las Pymes, pero deberán soportar una recesión que esperan sea de entre seis meses y dos años. Así se desprende de la investigación que llevó a cabo la fundación Observatorio Pyme (FOP), donde se encuestó a 734 micro, pequeña y medianas empresas de distintos rubros y actividades como agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería, comercio, construcción, industria manufacturera y servicios profesionales.

La investigación de FOP arrojó datos sobre la valoración y perspectivas de las empresas de todo el país acerca del "Plan Caputo", es decir, las medidas económicas (fiscales, monetarias y cambiarias) adoptadas por la nueva Administración Nacional en su primera semana.

La visión de las MiPyME sobre el "Plan Caputo" es sustancialmente positiva, aunque el 75% de ellas considera que habrá recesión y casi un 40% de éstas que la recesión durará entre uno y dos años.

Además, el 58% estima que la caída de sus ventas durante el primer semestre de 2024 será del 30% o más. Para enfrentar la recesión, un 40% disminuirá costos fijos y/o variables.

Por último, la expectativa de las empresas que prevén recesión es que la situación del país se mantendrá igual, mientras que la situación de la propia empresa será peor.

Los principales resultados se enumeran a continuación:

* La visión de las MiPyME del "Plan Caputo" es sustancialmente positiva, con un saldo de respuesta de 26% de firmas en ese sentido (cálculo en base a 55% positivo, 28% negativo y 17% sin opinión aún).

* Son significativas las diferencias entre las respuestas por tamaño de empresa, donde las microempresas, si bien con visión positiva, son las de menor inclinación en favor.

No obstante, un 75% de las empresas -285 mil MiPyME empleadoras- considera que las medidas provocarán una recesión, que durará para el 32% de éstas seis meses, para el 25% un año y para el 14%, dos años. Asimismo, un 58% estima que la caída en sus ventas será del 30% o más.

En el orden sectorial, en cuanto a si provocará recesión, por encima del promedio se ubican las MiPyME de construcción, industria manufacturera y comercio (casi 80%), mientras que Servicios y sustancialmente las actividades agropecuarias y de recursos naturales por debajo (56% entre estas últimas).

Luego, consultadas con respecto a dentro de un año, la situación del país será tanto mejor como peor para una proporción similar de MiPyME, quedando las expectativas inclinadas básicamente a no experimentar cambios con respecto a la situación actual.

En cambio, las perspectivas sobre la situación de la propia empresa son negativas en términos netos (el cálculo de saldo de respuesta arroja -11%): 46% de dichas firmas prevé que estará peor, 34% mejor y 20% igual en diciembre 2024.

Para afrontar la recesión, aproximadamente un 40% de las empresas implementará reducción de costos variables y/o fijos (un 25% ambas) y sólo un 10% financiará esta fase con crédito.

Un 15% de firmas aplicará otras estrategias, que cubren una relativamente amplia variedad: venta de activos fijos y/o stocks, recursos propios, cierre, anticipación de vacaciones, búsqueda de mercados externos, nuevas y reforzadas acciones de marketing, mejoras para una mayor eficiencia productiva, reconversión, etc.

Y un 34% declara que aún no ha decidido ninguna acción.