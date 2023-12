La penetración de Internet alcanzó casi el 80% de los hogares del país

El titular de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), Ariel Grazier, afirmó que el servicio de internet en el país tiene una penetración en casi el 79% de los hogares, el segundo país en América Latina, mientras que la fibra óptica viene reemplazando las viejas tecnologías y está próxima a cubrir el 40% de esa demanda.

La cámara inauguró días atrás en la ciudad de Corrientes el vigésimo noveno punto de interconexión regional de tráfico del país, lo que permitirá una mejora en la infraestructura de la provincia y la región noreste de la Argentina.

Los puntos de interconexión regionales (IXPs por su sigla en inglés) son espacios en los que las redes de los diferentes proveedores de servicios de internet intercambian contenido y aceleran el tráfico de datos.

Al respecto, Grazier explicó que los puntos de interconexión "son estratégicos y neurálgicos en el mundo y se replica esa estructura en la Argentina para que las distinta regiones tengan las mismas calidades y percepciones que las grandes ciudades para los usuarios finales".

"Hoy hay 29 puntos en todo el país y con el recientemente inaugurado vamos completando parte de la región en Resistencia, Sáenz Peña, Posadas y terminando de cubrir el NEA", aseguró el directivo.

Cada uno de los nodos demanda no menos de un año de negociaciones y procesos técnicos para elegir el punto estratégico para la convergencia de proveedores de internet y generadores de contenidos.

De esta manera se está confirmando "una malla en todo el país" que permita conectar con los otros nodos de manera de llegar con fibra óptica para una mejor calidad de conexión. "Es un proceso iniciado desde 1997 en Buenos Aires y desde 2010 se vienen trabajando las ampliaciones y se siguen buscando zonas del país donde se cumplan las conexiones de fibras ópticas proveedores y los ambientes para mejor desarrollo", agregó Grazier.

Así, el servicio de internet tiene "una penetración de casi el 79% de los hogares, lo que convierte a la Argentina en el segundo país en América Latina y la fibra óptica -que es mejor calidad- viene ganando mercado mes a mes reemplazando las viejas tecnologías y está cerca de cubrir el 40% de todos esos hogares".

Para el directivo de Cabase, el problema más importante que enfrentó la industria y que demoró el crecimiento "fue la macro que impidió contar con los equipos necesarios que son importados y demoró la migración de tecnología a pesar de los cual se logró invertir en el recambio".

"La ecuación económica de los operadores ha sido muy mala y no les permitió crecer con valores muy por debajo de la media de Latinoamérica lo que repercute en capital e inversiones", explicó al señalar que la industria, como muchas otras, requiere "previsibilidad porque las inversiones en tecnología duran al menos 5 años y podrían ser de hasta 20 años" según los equipos.

CABASE cuenta hoy con IXP regionales en Buenos Aires, GBA Zona Norte, Rosario, Neuquén, Bahía Blanca, Mendoza, Santa Fe, Partido de La Costa, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Posadas, Bariloche, Puerto Madryn, Junín, San Luis, Tucumán, Pergamino, Sáenz Peña (Chaco), Jujuy, Salta, Tandil, Resistencia, San Juan, Viedma, Río Gallegos, Río Cuarto y Corrientes y prevé continuar con la inauguración de nuevos IXP en diferentes localidades del país.

Fundada en 1989, la Cámara Argentina de Internet –CABASE-, es la entidad que reúne a empresas y organizaciones de los diferentes verticales del ecosistema de internet en Argentina. Proveedores de servicios de acceso a internet, de telefonía y servicios de TV y entretenimiento, operadores y carriers de telecomunicaciones, cooperativas, plataformas y proveedores de contenidos online, de servicios de hosting y data centers, universidades, organismos públicos, entidades intermedias, entre otros actores, conforman esta cámara caracterizada por la innovación, la diversidad y su alcance federal. Sus asociados están presentes en las 500 ciudades más importantes del país brindando servicios de banda ancha a más de un millón y medio de clientes y generando empleo para más de 60.000 personas en forma directa y otros 60.000 de manera indirecta en su cadena de valor.



75% DE LA POBLACIÓN

MUNDIAL TIENE CELULAR

El 78% de la población mundial de diez años en adelante tiene un teléfono celular, aunque no todas esas personas acceden a internet, según los datos correspondientes a 2023 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Los datos de la UIT revelan que el porcentaje de propietarios de un teléfono móvil supera en un 11% al de los usuarios de internet -calculado en 67% de la población mundial-, en todas las regiones y grupos de ingresos, aunque esta diferencia se está acortando ya que el crecimiento en el uso de la red ha superado significativamente el crecimiento de la propiedad de teléfonos móviles en los últimos tres años.

Las cifras desagregadas indican que en el continente americano y la Comunidad de Estados Independientes (Eurasia) la penetración de internet supera en promedio el 80% de la población, en tanto que la tasa de propiedad de teléfonos móviles es menos de cinco puntos porcentuales superior a la del uso de la red.

La brecha en Asia y el Pacífico es de nueve puntos porcentuales y de 14 puntos porcentuales en la región de los Estados Árabes. En África, donde el 63% de la población posee un teléfono móvil pero sólo el 37% usa Internet, la brecha es de 26 puntos porcentuales.

Las mujeres todavía detrás de los hombres en el acceso a la tecnología. Con respecto a la paridad de género en la propiedad de teléfonos móviles, la diferencia entre hombres y mujeres es comparable a la del uso de Internet. Las mujeres tienen hoy un 8% menos de probabilidades de poseer un teléfono móvil que los hombres, frente al 10% en 2020. Al igual que con el uso de Internet, el progreso ha sido desigual en los últimos tres años.

La UIT explicó que los teléfonos celulares son la puerta de entrada más común a internet y, por lo tanto, la prevalencia de la propiedad de dispositivos móviles proporciona un buen indicador de la penetración de internet. Sin embargo, aclaró que ésta no es una correspondencia uno a uno, por un lado porque además del propietario, otras personas pueden usar el teléfono para acceder a internet, y por el otro, algunas personas tienen teléfonos básicos o suscripciones que sólo permiten llamadas.