Durante Navidad se extravió casi un centenar de animales por el uso de la pirotecnia sonora

A pesar que en Rafaela está prohibido el uso de la pirotecnia sonora, todavía hay personas que aún compran de manera ilegal y causan grandes daños a niños, animales, ya que se trata de una verdadera pesadilla para nuestras mascotas, e incluso al ambiente, particularmente en eventos como Navidad y Año Nuevo. El uso de la pirotecnia puede provocar consecuencias irreversibles en quienes la manipulan y su entorno y por suerte cada vez son más los rafaelinos que le dicen "no" a esta costumbre o entretenimiento que genera mucho daño.

Con respecto a esta situación, a lo acontecido hace unos días durante la Navidad y pensando en los festejos de fin de año para esta noche, Ana Paula Rosillo, integrante de ADAPA (Acción por la Defensa Animal y la Protección Ambiental) brindó algunos detalles ante los medios, manifestando que "estamos preocupados por lo que sucedió en Navidad, ya que si bien existe la implementación de la ordenanza 5.081 contra la pirotecnia sonora, nosotros vemos que en el anterior mandato de Castellano nunca la hizo valer como hubiéramos querido. Y ahora, con la nueva gestión esperamos que esto realmente cambie. Pasa que a pocos días del recambio de autoridades no estamos viendo demasiados cambios, pero los esperamos y los deseamos. Lo que hemos visto durante la noche de Navidad, a través de ADAPA y de las redes sociales, fue la cantidad de perros perdidos. Nosotros hemos tenido la recepción de por lo menos más de 40 casos y si sumamos los que recibieron ARPA y El Amparo y demás proteccionistas independientes, estaríamos hablando, tal vez, de más de 100 animales perdidos por la pirotecnia sonora. Además estuvo el agravante de la tormenta, que agudizó un poco más la situación si en ese momento la mascota se escapó".

Luego, la proteccionista acotó que "el punto es que la ciudad está desorganizada con el tema de la pirotecnia, más allá de la ordenanza que debería regir como corresponde, aunque es una función y un deber del poder Ejecutivo. Y lo que encontramos es que en Rafaela todavía no hay campañas contra la pirotecnia sonora. Sabemos lo que provoca en los animales, ya que genera taquicardia, estados de estrés y angustia, desesperación, nerviosismo, distintas situaciones que hacen que el animal salga corriendo del lugar donde estén. Por eso pedimos que los tengan encerrados en sus casas, dentro de un espacio y un lugar, porque es terrible lo que provoca la pirotecnia, que se escapen y huyan despavoridos porque para ellos es una guerra lo que están sintiendo, como lo son los estruendos y las bombas. Si no tomamos conciencia de eso, estamos contribuyendo a que existan problemas de animales perdidos o desaparecidos y que después no puedan encontrar un hogar. Trabajamos todo el año para encontrarles tránsito y que los adopten de manera responsable, y es una tarea que nos lleva un montón de tiempo. A veces, un animal que sacamos de la calle nos lleva 6 meses o un año de pagos de guarderías, y ni hablar todos los demás gastos que eso implica, para que después se pierdan por la pirotecnia, otra vez extraviados y sin familias cuando ya tenían una. O sea, sería como un trabajo perdido, entonces si no colabora el estado municipal como corresponde en la implementación de esta ordenanza, si no lo toman de manera profesional y seria, el problema va a ser mucho mayor, y necesitamos que esto no vuelva a pasar en este año nuevo".

Por último, Rosillo realizó un pedido especial para las nuevas autoridades locales. "por todo lo antes mencionado, les pedimos dos cosas, clausura de locales que venden pirotecnia más allá de la lumínica que vendan, y los controles, que lleguen infraganti a los lugares. También sabemos que se pueden comprar algunos artículos de pirotecnia por internet, pero también se deberían hacer campañas para poder evitar esto, pero sin embargo nada de esto sucede, no hay concientización segura ni real".



¿PORQUE NO HAY QUE USAR

PIROTECNIA PARA LAS FIESTAS?

Más allá de que afectan a las mascotas, todo artefacto pirotécnico es peligroso, sea vendido legal o ilegalmente, sobre todo cuando contiene pólvora, por lo que su manipulación puede provocar quemaduras, lesiones graves e incluso mutilaciones. Según estimaciones el uso de pirotecnia, incluyendo aquella de tipo deflagrante o que solo emite luz, incrementa en un 30% el riesgo de incendios, sobre todo, cuando estos artefactos se utilizan sin precaución y en espacios cerrados, donde hay materiales inflamables. Los juegos pirotécnicos y fuegos artificiales están hechos con compuestos tóxicos y liberan gases contaminantes, como el monóxido de carbono, que daña la atmósfera. Su disipación incluso puede demorar entre dos y tres días. Además, generan partículas que afectan la calidad del aire local.