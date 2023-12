Le pidió que baje el volumen de la música a su pareja y este casi la mata: 12 años de prisión

Un hombre de 31 años identificado como Facundo Daniel Rojas fue condenado a 12 años de prisión por haber intentado matar a su pareja en el marco de una discusión que se inició porque ella le pidió que baje el volumen de la música que él estaba escuchando. El ilícito fue cometido en una vivienda ubicada en el noroeste de la ciudad de Santa Fe.

La sentencia fue resuelta por un tribunal integrado por el juez Martín Torres (presidente) y por las juezas Cecilia Labanca y Celeste Minniti en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal Andrés Marchi tuvo a su cargo la investigación que permitió llegar a la condena.

Rojas admitió expresamente su culpabilidad como autor del delito de tentativa de homicidio calificado por haber mediado una relación de pareja y por haber sido cometido por un hombre en perjuicio de una mujer mediando violencia de género (tentativa de femicidio).

Por otra parte, el condenado y su abogado manifestaron su conformidad con el hecho ilícito tal como lo planteó la Fiscalía, la calificación legal, la pena solicitada y el procedimiento elegido para llegar a la condena. La víctima, por su parte, manifestó su acuerdo con lo resuelto.



VOLUMEN DE

LA MÚSICA

El ilícito investigado fue cometido minutos después de las 5:00 de la madrugada del miércoles 20 de enero de 2021 en una vivienda ubicada en calle French y Pasaje Santa Fe en la que convivían el condenado y la víctima, en la capital provincial.

“Rojas intentó matar a su pareja a raíz de que ella le pidió que baje el volumen de la música que él estaba escuchando, porque no se podía dormir”, informó Marchi. Sin embargo, el fiscal advirtió que “el ataque se inscribió en un contexto de violencia de género que venía sufriendo la mujer desde hacía aproximadamente cuatro años, caracterizado por violencia física y psicológica”, y agregó que “la investigación que realizamos nos develó que ya había habido otros episodios violentos que no habían sido denunciados por la víctima por miedo”.



GOLPES, PATADAS

Y FUEGO

En la audiencia, el fiscal Marchi precisó que “ante el pedido de la víctima para que baje el volumen de la música, Rojas la golpeó con sus puños y la pateó en distintas partes del cuerpo”. En tal sentido, añadió que “no conforme con esa agresión física, la roció con alcohol puro y le prendió fuego con un encendedor con el objetivo de quitarle la vida”.

“Con la intención de apagar el fuego en el cuerpo de la mujer, Rojas le arrojó orina que había en un balde”, relató Marchi e hizo hincapié en que, “la mujer gritaba pidiendo ayuda y diciendo que quería ir a un hospital, pero él no la dejaba salir de la casa”.

Por último, el fiscal indicó que “la víctima pudo salir de la vivienda para solicitar ayuda, y su madre y otra mujer del entorno familiar la llevaron al hospital Iturraspe, donde recibió la primera atención médica y luego fue derivada al hospital Cullen”.

En tal sentido, concluyó que “gracias a las curaciones que le realizaron pudo salvar su vida, no obstante, sufrió quemaduras que afectaron el 15% de su cuerpo”, informó oficialmente la Oficina de Prensa y Difusión del MPA.