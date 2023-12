¿Vivimos para hacer el bien o para hacer el mal?

Por Alicia Riberi



Miramos hacia atrás o hacia adelante? En realidad miramos para atrás, para corregir errores y para adelante para proyectarnos. Al menos eso pienso como persona que quiere mejorar y crecer.

Analicemos lo que pasa en nuestra comunidad y en nuestro país. Hay personas que viven para hacer el bien, piensan como mejorarle la vida a la gente, como ayudar a levantarse al que se cae, como tender una mano al que lo necesita, como defender causas justas que implican compromiso y desafíos que parecen inalcanzables, como sacrificar a veces la comodidad por una lucha con ideales genuinos y nobles, cómo abrir caminos adonde pareciera que no hay. También hay personas que buscan hacer el mal, entorpeciendo proyectos útiles, traicionando, ignorando las necesidades del prójimo, poniendo palos en la rueda para que no se logren objetivos valiosos y que nos sirven a todos, hay quiénes hoy tienen trabajos que le dan poder y creen que es para siempre, se olvidan que todo tiene un final.

Así como construir lleva su tiempo pero trae infinidad de recompensas, destruir tiene su costos y las deudas morales, la mentira, el engaño, la corrupción, se pagan y se sufren en esta tierra. Como dice la Biblia: …El pueblo que caminaba en la noche divisó una luz grande, habitaban el oscuro país de la muerte, pero fueron iluminados. Tú los has multiplicado y colmado de alegría…Pues el yugo que soportaban y la vara sobre sus espaldas, el látigo de su capataz, tú lo quiebras como el día de Madián…No juzgará por las apariencias, ni se decidirá por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles …Su palabra derribará al opresor, el soplo de sus labios matará al malvado….Pero también dice: El hombre bajará su ojos orgullosos y su soberbia se irá al suelo…Su rostro descarado los denuncia y, como en Sodoma muestran sus pecados en vez de esconderlos. ¡Ay de ellos que han preparado su propia ruina!... Digan: “Feliz el justo pues comerá el fruto de sus obras”, pero: Pobre del malo porque le irá mal, y será tratado según las obras de sus manos”…Pobres de aquellos que dictan leyes injustas y ponen por escrito los decretos de la maldad…. Isaías nos ha regalado unos versículos muy valiosos, pero sería para leer mucho más. En realidad la maldad, el engaño, la corrupción y el que la provoca termina mal, como así el que hace el bien terminará muy bien.

Se han desvirtuado muchas cosas, la vida es un derecho y el que quiere exterminarla tiene vida porque se la dio una madre, los ancianos nos regalan sabiduría y los geriátricos están atestados, antes visitar a los abuelos era una alegría que se esperaba toda la semana, hoy es como aburrido y lo último que se desea. La familia es la célula que define una sociedad, es de donde surgen los valores, la formación y hoy pareciera que se la quiere destruir y delegar sus funciones a la escuela, lo que no corresponde, como así no corresponde que la escuela adoctrine a los niños y jóvenes. Me parece que la educación es para enseñar a ser críticos, pensantes, reflexivos y se ayuda a los alumnos a que logren diseñar su propio proyecto de vida en libertad.

A mi edad, he aprendido que el odio, la maldad, el daño, la difamación, no afecten mis acciones. La vida es una, no hay repetición, hay que tratar de que cuando nos toque partir, no tengamos un cúmulo de arrepentimientos que nos quiten la paz.



Finalmente es mi deseo que el balance de este año sea positivo, que hayan elegido el sendero del bien, el amor por la familia, la revalorización de los ancianos, la justicia, la verdad, el camino recto, con escollos, difícil, pero seguro y que nos llevará al final del camino a los brazos del más grande: Dios.

Felices fiestas en familia, disfruten y al que por distintas situaciones nos toca no pasarla tan bien vaya un abrazo enorme y miremos al cielo con esperanza.