Rusia lanzó su mayor ataque "en mucho tiempo" en Ucrania

Kiev.- Rusia desató el viernes su mayor ataque aéreo contra Ucrania en lo que va de la guerra, en hechos que dejaron 31 civiles fallecidos, más de 160 heridos y con misiles que impactaron ciudades e infraestructura en todo el país, dijeron autoridades.

Polonia, miembro de la OTAN, dijo que un misil ruso parecía haber volado en su espacio aéreo durante unos 40 km antes de regresar a Ucrania menos de tres minutos más tarde. Pero el encargado de negocios ruso, citado al Ministerio de Asuntos Exteriores polaco, dijo que Varsovia no había aportado pruebas de que un misil hubiera entrado en su espacio aéreo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano dijo que el ataque demostraba que no se debía "hablar de tregua" con el Kremlin en un momento en que la incertidumbre se cierne sobre el futuro del vital apoyo occidental a Kiev. "Hoy, millones de ucranianos se han despertado con el fuerte sonido de las explosiones. Ojalá esos sonidos de explosiones en Ucrania pudieran oírse en todo el mundo", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Dmitro Kuleba, instando a los aliados a continuar con la ayuda militar a largo plazo.

En una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU convocada a toda prisa, la mayoría de sus miembros, incluidos Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, condenaron los ataques. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, afirmó que Moscú sólo había atacado infraestructura militar y que los sistemas de defensa antiaérea ucranianos eran responsables de las víctimas civiles.

En la capital, Kiev, al menos tres personas murieron y se confirmaron 30 heridos tras ser alcanzados edificios residenciales y otra propiedad deshabitada, dijeron autoridades. Mariia, residente en Kiev, dijo a Reuters que se había despertado en casa por un "sonido horrible" y se había refugiado en su cuarto de baño. "Fue aterrador. Un misil volaba y todo zumbaba, chirriaba. No sabía qué hacer. Quería correr al refugio", dijo. "Cuando entré en el cuarto de baño, el espejo se cayó de la pared".

La Fuerza Aérea dijo que había derribado 87 misiles de crucero y 27 aviones no tripulados de un total de 158 "objetivos" aéreos disparados por Rusia. El ministro de Defensa, Rustem Umerov, afirmó que se trataba del "ataque aéreo más masivo de esta guerra".

El jefe del Ejército ucraniano, general Valeri Zaluzhni, dijo que el ataque se había dirigido contra infraestructura crítica e instalaciones industriales y militares. No hubo comentarios inmediatos de Rusia, que niega haber atacado a civiles.

"Rusia atacó con todo lo que tiene en su arsenal... Se dispararon aproximadamente 110 misiles, la mayoría de los cuales fueron derribados", dijo el presidente Volodímir Zelenski en el servicio de mensajería Telegram.



ADVIERTEN MÁS ATAQUES

Ucrania lleva semanas advirtiendo que Rusia podría estar almacenando misiles para lanzar una gran incursión aérea contra el sistema energético. El invierno pasado, millones de personas se vieron sumidas en la oscuridad cuando los ataques rusos golpearon la red eléctrica. "Es obvio que con las reservas de misiles que tiene el Estado agresor, puede continuar y continuará tales ataques", dijo Umerov.

El Ministerio del Interior cifró en 30 el número de muertos, pero las declaraciones de las regiones indicaron que al menos 31 personas habían perdido la vida.

Mientras los equipos de rescate buscaban entre los escombros de una casa en la ciudad de Zaporiyia, en el sureste del país, Viktor Chuhunov, de 73 años, dijo a Reuters que estaba en casa cuando de repente oyó una fuerte explosión. "Aquí ha muerto una mujer. No sé si su hijo estaba en casa, quizá estaba trabajando", dijo refiriéndose a la casa.

Al menos ocho personas murieron en Zaporiyia, donde los misiles también alcanzaron varias instalaciones de infraestructura. Seis personas murieron en la región central de Dnipropetrovsk, donde los misiles alcanzaron un centro comercial, una casa y un edificio residencial de seis plantas, según la policía.

Cuatro personas murieron en la ciudad portuaria de Odesa, en el mar Negro, y al menos 15 resultaron heridas, entre ellas dos niños, según el gobernador regional, que informó de impactos en edificios residenciales. Una persona murió en un edificio residencial de varias plantas dañado en la ciudad de Leópolis, según el gobernador regional.

Tres escuelas y una guardería también sufrieron daños, según el alcalde. En la ciudad de Járkov, al noreste del país, un misil dañó un almacén, una instalación industrial, un centro médico y un depósito de transportes, según el gobernador regional. Tres personas murieron y otras 11 resultaron heridas. (Reuters-NA)