Un rayo sería la causa del incendio de una vivienda

Cuando el reloj marcaba las 20.00 del jueves último, los Bomberos Zapadores del Cuartel Norte de esta ciudad de Rafaela, recibieron una alerta sobre el incendio de una vivienda ubicada en calle Aragno al 1800, en barrio Güemes.

Quien circulaba por el lugar podía observar a simple vista un proceso combustivo con llamaradas, en el interior de una vivienda, más precisamente en uno de los dormitorios.

Por tal motivo, la dotación de Zapadores procedió a realizar tareas de extinción, enfriamiento, remoción y ventilación, obteniendo resultados positivos.

Felizmente, en ese momento no se registraba la presencia de ninguno de los moradores de la casa, ya que se presume que el fuego fue originado por un rayo cuando una fuerte tormenta eléctrica cubría la ciudad de Rafaela.

Es más, según los propios vecinos primero se escuchó un gran estruendo con la iluminación propia de este fenómeno natural y luego se anoticiaron sobre que la casa vecina se encontraba en llamas.

Según pudo recabar LA OPINION no quedarían dudas que el origen de las llamas fue por una descarga eléctrica externa y accidental por causas naturales.



DAÑOS TOTALES

Y PARCIALES

Es así que el relámpago habría tomado contacto en tierra, justamente en ese dormitorio afectado ya que en el mismo se podían observar daños totales en el cielorraso y en la instalación eléctrica de la habitación. Asimismo fueron totalmente dañadas dos camas de una plaza con sus respectivos colchones, un ropero, una cómoda y un televisor.

En cuanto a los daños parciales, estos se podían verificar en un ventilador de pared, en un televisor, en un modular, en ropas varias y ennegrecimiento y ahumamiento de techos y paredes de las demás habitaciones de la casa. Felizmente todo quedó ahí y no se reportaron personas quemadas o lesionadas.

Actuaron en este siniestro ígneo Bomberos Zapadores, personal de la Comisaría 13ª, y de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR).