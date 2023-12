River inició el "operativo retorno" de Lucas Alario

BUENOS AIRES, 28 (NA) -- River Plate inició conversaciones para repatriar a delantero argentino Lucas Alario, que jugó en el "Millonario" entre 2015 y 2017, ya que está cerca de desvincularse del Eintracht Frankfurt de Alemania donde no es tenido en cuenta.

A dos semanas del final de la temporada 2023 para el equipo de Núñez, el entrenador Martín Demichelis empieza a diagramar lo que será su segundo año al mando de River donde tendrá triple competencia y deberá reforzarse para estar a la altura.

Por ello, como viene sucediendo hace varios mercados de pases, el primer nombre que apareció en el radar fue el de Lucas Alario que quiere salir del Eintracht Frankfurt alemán donde no tuvo el rodaje esperado en el último año y, sumado a ese puñado de 11 partidos disputados, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en la rodilla hace poco.

A sabiendas de este panorama del delantero santafesino en Europa, los dirigentes de River iniciaron conversaciones con el entorno del ex Colón y tratar de ganarle la pulseada a las suculentas ofertas de Brasil por los servicios del futbolista de 31 años.

Además, el "Millonario" trabaja en otra opción para el frente de ataque ya que busca comprarle al Granada español una parte del pase del uruguayo Matías Arezo, delantero de 21 años que este último año se destacó en Peñarol de Montevideo, donde estuvo a préstamo, con 22 goles en 40 partidos.

Las negociaciones por el joven atacante charrúa no serán fáciles ya que River deberá desembolsar una buena cantidad de dinero para intentar que el club español venda los servicios por los cuales, en 2022, pagó alrededor de 6 millones de dólares por el 50% del pase a River de Uruguay.