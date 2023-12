Hallaron cuerpo de mujer de 71 años en pozo ciego

ROSARIO, 30 (NA). - Una mujer de 71 años fue encontrada muerta en el pozo ciego de la humilde casa que alquilaba en la zona sudoeste de Rosario y las sospechas apuntaban a que fue asesinada en el marco de un robo.

El cuerpo de María Isabel Pereyra fue encontrado este miércoles en la vivienda situada en Vicente Medina al 4.700, una zona de calles de tierra y viviendas precarias, por un nieto que acudió al lugar ante la falta de respuesta a sus llamados.

En primer lugar, el hombre se encontró con la casa revuelta, además del faltante del televisor, el celular de su abuela, un ventilador y las garrafas, entre otros objetos, informó el sitio del diario La Capital.

Una vez que pidió ayuda, el cuerpo de la mujer fue encontrado boca abajo en el pozo ciego de la casa y por el momento no se había determinado la mecánica de la muerte.



TESTIMONIOS

"Ella lo había criado a ese nieto, que era el que más la contactaba. Nosotros la habíamos visto para el 25 (por Navidad) y estaba todo bien. Pero al día siguiente (por el martes) el nieto la empezó a llamar varias veces y como no lo atendió esta mañana (por este miércoles) vino a ver qué pasaba", contó una hija de la víctima.

Según indicó el parte policial, la mujer "estaba sin vida, boca abajo, en el pozo ciego del fondo del terreno" donde se ubican dos casas precarias. "A simple vista no tenía heridas de arma, hay que ver si fue algún golpe o si la asfixiaron", expresó un hijo de la mujer al mismo medio.

Según trascendió en forma extraoficial, la policía busca a dos personas que viven en la parte delantera del predio en el que la víctima alquilaba la casa, por su posible participación en el crimen.

La víctima, que era madre de seis hijos, había sido propietaria, pero había tenido que vender su casa por un problema con un familiar, y en la actualidad vivía sola, con la compañía de un perro de tamaño pequeño.

La investigación del macabro hecho quedó a cargo del fiscal de Homicidios de la Fiscalía Regional 2 en turno, Patricio Saldutti.