Clara García destacó la labor de la Legislatura para darle al gobernador Pullaro herramientas clave para su gestión

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, destacó ayer la labor desarrollada por la Legislatura en las últimas tres semanas, que se tradujo la sanción de 15 leyes “que le dan al gobernador Maximiliano Pullaro herramientas centrales para llevar adelante su gestión”, según aseguró.

En primer lugar, García puso de relieve la “gran cantidad de trabajo, realizado de manera mancomunada entre diputados y senadores. Otras veces no pasaba -recordó-, todos los proyectos quedaban en media sanción y no había un diálogo suficiente para que efectivamente se transformaran en leyes. En estas tres semanas fue diferente”.

Al respecto, subrayó “el contenido y al importancia” de las normas aprobadas, que “tratan de la seguridad, para que la gente viva de una manera más pacífica y tranquila; y de la justicia, para que no haya impunidad. También están la emergencia hídrica y ambiental, la emergencia social y educativa, el Presupuesto y las leyes Tributaria y de Inteligencia”, enumeró.

Por último, la presidenta de la Cámara baja remarcó “la capacidad de apertura” del oficialismo que, pese a contar con mayoría, mostró disposición para “recibir aportes, objeciones, modificaciones. Conversamos con todos los bloques e inclusive los minoritarios tuvieron la palabra para hacer alguna modificación. Eso enriquece el contenido de los proyectos y hace partícipes a los legisladores”.

En este punto, también reconoció la voluntad de diálogo del propio Pullaro: “Un gobernador que obtuvo más de un millón de votos y una Legislatura con mayoría en ambas cámaras podría haber actuado de manera diferente. Sin embargo, no exentos de la tensión política que es normal, hemos buscado los consensos y prácticamente todas las leyes han salido por unanimidad o por una mayoría muy marcada y han sido muy pocos los votos en contra”, resaltó García.