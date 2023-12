Mondino se enfoca en la "agenda de la juventud"

Con su vasta experiencia y su perfil político de moderador, el concejal Ceferino Mondino se perfila como uno de los líderes de su espacio en su nueva conformación. El edil resaltó que su objetivo será buscar "puntos de acuerdo" tanto en su bloque como con la oposición, con el fin de buscar consensos y ser un facilitador ante el contexto actual.

Teniendo como premisa poner siempre a la ciudad de Rafaela por encima de todo, Ceferino Mondino, concejal del PRO que integra el bloque Juntos por el Cambio, asume nuevos desafíos en estos dos próximos años que le restan en su mandato.

Tal como lo venía demostrando desde que asumió su función pública, su compromiso para el 2024 seguirá firme hacia los jóvenes, la nocturnidad, la seguridad vial, la mejora de los espacios verdes, la generación de empleo y el acceso a las viviendas, impulsando nuevas propuestas y acciones a favor de estos ejes, y manteniendo su perfil no confrontativo en busca de acuerdos para el bien común.

Desde su espacio afirman que todo lo concerniente a la juventud le ocupa y preocupa, entendiendo la importancia de construir su futuro garantizando su educación en las instituciones educativas y también deportivas como son los clubes, para lo que considera se necesitan claras políticas públicas.

“Desde nuestro bloque en el Concejo Municipal, vamos a sostener y consolidar el respaldo al nuevo intendente de la ciudad Leonardo Viotti, apoyándolo en todo y poniendo a la ciudad sobre todo interés personal”, expresó el funcionario.

A su vez, al estar ligado al gobierno provincial a través de una relación estrecha con el gobernador Maximiliano Pullaro, Mondino gestionará y facilitará acciones ante las demandas y necesidades que presente la ciudad.



RECUPERAR LA

NOCHE RAFAELINA

Por otra parte, y dando continuidad al tema nocturnidad, el jueves se reunieron en las instalaciones del Concejo Municipal los ediles con el representante de SADAIC en Rafaela.

De las audiencias públicas que se realizaron con empresarios y organizadores de eventos recreativos y propietarios de salones de fiestas, etc., surgió la inquietud de conocer cuál es el impacto económico del impuesto.

En tal sentido, Mauro Long expresó que se desempeña como agente recaudador en Rafaela y localidades aledañas mientras que la Gerencia del organismo se encuentra en la ciudad de Santa Fe. Asimismo, indicó que los aranceles se rigen por un reglamento que se encuentra en la página oficial de SADAIC, que es un ente privado. Esa tarifa está tabulada acorde a la categoría del salón o local con una proyección que tiene como valor el cubierto que incluye no solamente el valor la cena sino además la escenografía, DJ y otros gastos que se presenten.

El porcentaje a abonar por los organizadores de eventos asciende al 16%, que surge de la suma de esos montos. Además, explicó que no tiene poder en la toma decisiones para modificar estos porcentajes.

Resumiendo el porcentaje total que se abona por derechos de la música es el 25% de los cuales 16% corresponden a SADAIC y 9% AA.DI. CAPIF, por lo que sin duda que se trata de un monto importante.