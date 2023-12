Balance anual difundió El Bodegón

SUSANA. - El Espacio Cultural El Bodegón que desarrolla sus actividades en esta localidad difundió un resumen de las actividades que desarrollaron a lo largo del año que finaliza, cuyas propuestas más salientes se incluyen en este artículo, ya que la totalidad del texto es imposible incluirla en la publicación.



PROYECTOS EN DESARROLLO

“Lenguajes en juego. Talleres con Ritmo y Color” es un proyecto conjunto de Colectivo Zeta y Espacio Cultural El Bodegón, que continúa hasta la actualidad y ha tenido una transformación constante, por el contexto, las demandas de les participantes y el encuentro entre les profesores. Siempre atendiendo a un trabajo integral que permita el cruce de lenguajes.

Se inició a finales de 2017 con una serie de encuentros para niños en el espacio público. A partir de 2018 se establece en el Espacio Cultural El Bodegón con la estructura que mantendrá hasta el año 2020: un taller de experimentación y producción artística colaborativa, abierto, con una dinámica de áreas que giraban en torno a lectura, plástica, música y cuerpo. Cada encuentro se dividía en dos momentos, en el primero, los niños, divididos en grupos experimentaban con propuestas en cada uno de los lenguajes. En el segundo momento, cada uno profundizaba en el área que prefería.

En el año 2020, para afrontar la ASPO y lograr la continuidad, atendiendo a las particularidades del aislamiento en una localidad pequeña, les profesores trabajaron en prácticas dialógicas y en la virtualidad. Se desarrolló una batería de herramientas con las que se llegó a los niños. Todas las áreas trabajaron en una producción común, que comprendía desde un cuadernillo, un set de objetos, a clases virtuales por distintas plataformas. Atendiendo, en todo momento a que el trabajo debía ser integral y cruzando lenguajes. Lo que caracteriza a esta propuesta, como eje a través de todas sus mutaciones, es la búsqueda de una construcción que integre los lenguajes en juego, logrando desde objetos a obras teatrales y productos editoriales, que alimentan nuevas búsquedas dentro del mismo proyecto y que trascienden a la comunidad.

Actualmente, este proyecto se desarrolla en tres esferas. Los talleres:

Construcción de juguetes de madera.

Cerámica para niñez

Expresión plástica

Dibujo y pintura

Casita de libros viajera: una biblioteca móvil para niños que cuenta con una cuidada selección bibliográfica, juegos y una batería de propuestas didácticas.

El trabajo con distintas escuelas: visitas, charlas, actividades.

Dentro de esta esfera se encuentran las visitas realizadas por distintas escuelas públicas de la localidad y la región. Obras de teatros para las infancias a los que concurrieron niños de las distintas escuelas y otras realizadas en las escuelas.

Expresión plástica / Dibujo y pintura

El taller de experimentación plástica está, actualmente, destinado a niños de 5 a 10 años. La propuesta didáctica está relacionada con la experimentación con variedad de recursos. Apunta al crecimiento en función del juego, entrando en contacto con diferentes materiales, colores, tramas, texturas y líneas.

El taller de dibujo y pintura es una propuesta nueva, surge del taller de Experimentación Plástica. Responde a la necesidad de trabajar con búsquedas y experimentaciones más complejas para jóvenes. La propuesta está enfocada al trabajo en el plano, pero sin negar la posibilidad a nuevos soportes y diversas propuestas.

La propuesta está pensada para las edades entre 12 y 15 años. Estos talleres tiene alrededor de 15 participantes, algunos de otras localidades.

Construcción de juguetes de madera

Este año tuvo un formato de taller abierto. El taller se abría los días sábados cada 15 días, de 8:30 a 12:00 hs. y los

niños podían concurrir en ese rango horario para realizar diferentes juguetes, con materiales, herramientas y

profesores a disposición para realizar y orientar sus proyectos.

El proceso consistía en plantear el juguete/objeto a realizar, hacer un diseño básico y encarar los pasos para

su realización.



Cerámica para peques

Este año el taller contó con gran concurrencia. El grupo consistió en aproximadamente 20 niños.

Lo primero que hicimos fue un acercamiento a los materiales. Conociendo las herramientas que utilizamos y nuestro material principal que es la arcilla.

En el primer trimestre conocimos las técnicas y realizamos una taza.

La segunda parte del año cada niño fue eligiendo que producto querían hacer.

Realizamos en conjunto piezas para llamadores de ángeles y así poder recaudar fondos para los

materiales. También en grupo hicimos unas piezas para regalar en la muestra de fin de año.



“La Propaladora” es una radio online, que transmite desde el año 2021. Este proyecto se concreta con el aporte del Ministerio de Cultura de la Nación, y el programa Gestionar Futuro. Tiene como objetivo habilitar otros mundos posibles mediante la palabra.

Originariamente la radio compartió edificio con la Biblioteca comunal. Desde agosto del presente año se trasladó a nuestra sede para lograr un manejo más dinámico.

Actualmente se encuentra en un proceso de transformación y a partir de febrero 2024 presentará su nueva programación.



MICRO EN MODO AVIÓN

Nos gusta mucho la radio, por eso, desde el año 2021, El Bodegón tiene un espacio en Radio Rafaela. Los lunes somos parte de Modo avión, el programa que todos los días invita a parar un rato y finalizar la jornada con Fidel Kohn. Ofrece relax, buena música, un repaso de lo más importante que dejó el día y las mejores recetas de El Bodegón.

En el mismo espacio se realiza la difusión de las actividades y se adelantan novedades.



PODCAST

Desde que fue creado, el podcast está relacionado con la comunicación comunitaria. En su incesante búsqueda por expandir y amplificar sus contenidos, las radios comunitarias grabaron su primer podcast en 2005, impulsadas por la voluntad y la necesidad de abrirse a todas las herramientas posibles que permitan construir otra comunicación.

A partir del desarrollo tecnológico y el acceso masivo a dispositivos y aplicaciones que facilitan la producción y difusión de contenidos, cada vez más organizaciones que, sin ser medios de comunicación, desarrollan una dimensión comunicacional como parte de sus prácticas políticas y culturales.

El Bodegón ha realizado una serie de podcast, sobre distintas temáticas. Entre ellos, “Aquí se va a quedar” que fue seleccionado para ser parte del proyecto “La historia estaba alrededor. Relatos locales de la comunidad coral”. Una serie de podcast de 13 episodios, producidos por organizaciones comunitarias que son Puntos de Cultura. Fueron estrenado este año en el sitio Identidades, del Ministerio de Cultura de la Nación.

Ficha técnica:

Producción: Espacio Cultural “El Bodegón”

Guión: Ana Davicino, Gustavo Nieto, Franco Rossetto. Edición técnica: Ana Davicino, Gustavo Nieto.

Equipo de trabajo: Franco Rossetto, Gustavo Nieto, Ana Davicino, Josefina Vega Fillon, Gonzalo Ojeda, Fiora Rossetto, Yair Salomón, Rocío Dominguez.

Testimonios: Norma Fenoglio, Gino Rossetto, Lucas Fino, Guillermo Poggiolli, Ximena Pita, Lina Medina, Lucas Collosa, Fiora Rossetto, Ana Davicino, Piero Rossetto.

Música: Mapasa, Tambores de El Bodegón, dirigidos por Franco Ochat.



EL MERCADILLO

La feria El Mercadillo, se realiza una vez por mes. En los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, con una edición especial en el mes de diciembre.

Esta feria se realiza en el local de El Bodegón y participan los productores de los talleres que lo soliciten y

emprendedores en general a los que les interese la propuesta.

El número de emprendedores está acotado por las disposiciones espaciales.

También se ofrece servicio de cafetería, que ayuda a crear un ambiente acogedor y relajado con espectáculos a la gorra.

Las ferias El Mercadillo que se han realizado durante el 2023, han tenido excelentes resultados y brindan una

oportunidad de esparcimiento a los susanenses, a la vez que posicionan al pueblo como centro de atracción de visitantes de localidades vecinas, dinamizando el comercio local.



Biblioteca

Nuestro pequeño orgullo es una biblioteca con material raro, de buena calidad, diverso, con más de mil volúmenes y que está abierta, sin restricciones. Los volúmenes están organizados en Literatura, Artes Visuales, Teatro, Cocina, Ensayo y teoría, Historia, entre otras. El material bibliográfico puede ser consultado en el lugar o retirado a domicilio. La biblioteca está abierta lunes, martes y viernes de 9 a 11 hs. y de lunes a viernes de 16 a 19 hs. Para acceder a sus servicios no es necesario ser socio.

El material de la biblioteca es variado y de calidad e incluye libros en braille.



CHARLAS Y CONFERENCIAS

Las charlas y conferencias sobre distintos temas de interés han sido una constante dentro de las actividades del espacio.

Se han realizado de carácter presencial, virtual y mixtas.

Desarrollo de la Propuesta desde el 2020.

El proyecto original articuló dos instancias. Una primera, de Formación dividida en talleres, que permitieron profundizar o adquirir conocimientos básicos en cuanto a cómo llevar adelante un emprendimiento, acompañado de una formación especializada. Una segunda instancia de organización de Ferias Comunitarias, Locales y Abiertas que apuntan a la exposición y comercialización de productos propios.

A estas propuestas se sumaron acciones de bienestar ecológico, como la compostera comunitaria, el reciclado de bolsas plásticas por termofusión o botellas PET para joyería. Además de una publicación periódica, clases, charlas virtuales, campañas de concientización ecológica, etc.

Respondiendo al contexto, los talleres fueron mutando. Durante 2020 la mayoría de las clases fueron virtuales, lo que obligó a contratar una plataforma de videoconferencia basada en la nube. Cuando inició la presencialidad se redactaron protocolos y se adaptó el espacio para funcionar con las condiciones que exigían las distintas normativas. 2021 fue un año complejo, que obligó a constantes adaptaciones, avances y retrocesos. 2022 y 2023, han permitido que la propuesta se desarrolle y crezca, llegando, actualmente a tener casi 50 personas cursando talleres (Cerámica Inicial, Tejido, Cocina básica, Macramé, Diseño a la Plancha), más las que ya han egresado y participan de las distintas propuestas para la comercialización de sus productos. La Feria Tierra Viva, de productores, sufrió los vaivenes de la gestión de la pandemia. Tuvo ediciones presenciales y virtuales, hasta poder consolidarse en formato presencial, cuando las condiciones sanitarias lo permitieron. Actualmente consta de seis ediciones anuales: los meses de marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre, más dos ediciones especiales que concuerdan con la propuesta de Verano en Susana y la fiesta del pueblo. Esta feria se realiza en la plaza central del pueblo y cuenta en cada edición con 35 participantes que se seleccionan entre los numerosos inscriptos (alrededor de 85 en cada fecha). En la edición de noviembre se invita a todas las instituciones del pueblo a presentar sus propuestas.

Parte de el proyecto Tierra Viva es la compostera comunitaria. Se instaló en 2020 La iniciativa surgió para procesar los propios residuos orgánicos que genera el Espacio. Dado el buen resultado, se propuso hacer una compostera para que todo el barrio. Los residuos orgánicos son una fracción importante dentro de los residuos domiciliarios, (alrededor del 50%).

Está ubicada sobre la vereda de El Bodegón y consta de un cajón con dos depósitos, lo que permite poder madurar una cosecha de compost, mientras se reciben nuevos residuos. Esta dinámica ha permitido hasta el momento doce cosechas de compost que se utilizan en distintos proyectos del Espacio o se entregan a los vecinos que lo soliciten.



Diseño a la plancha:

Este taller fue seleccionado para ser parte de Santa Fe Más. Con un programa integral en el que participaron 4 profesores y un coordinador se trabajó, no solo la termofusión de plásticos, sino también el termomoldeado, la sublimación, encuadernación y diseño.

Cocina Básica:

El curso buscó dar a lo que comemos el valor de alimento y no solo de simples comestibles, para ello se buscó rescatar saberes ancestrales en comunión con la tierra, respetando las tradiciones de los pueblos y los valores que nos lleven a lograr una Soberanía Alimentaria.

Macramé:

El macramé es la técnica de crear tejidos usando nudos decorativos, por lo que el taller inicia con el conocimiento de los nudos y los hilos. Desde allí se comienza con la producción de objetos simples, para ir complejizando los diseños.



TALLERES TIERRA VIVA

Cerámica inicial

Este año se sumó un número importante de nuevos participantes que experimentaron con técnicas de engobe, pasta de color y distintas técnicas de esmaltes. A través del trabajo colaborativo, con modalidad de Minga, se logró reparar el horno cerámico.

Tejido

El grupo de tejido se consolidó durante este año, logrando una producción importante que les permitió organizarse como una cooperativa informal para la comercialización. Dentro de los objetivos del año próximo está su formalización.