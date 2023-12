El detrás de escena de "Cris Miró", la serie que "va a humanizar a un mito"

La joven y multifacética artista española Mina Serrano lleva adelante el desafío de protagonizar "Cris Miró (Ella)", la próxima serie de TNT y Flow que ya se encuentra en sus últimas etapas de rodaje en la Ciudad de Buenos Aires y que, con su retrato de la vida y obra de aquella actriz y vedette, buscará "humanizar al mito" construido alrededor de la primera mujer trans en alcanzar la fama en el mundo del espectáculo argentino.

Así lo resumió la propia Serrano en el set que la producción montó en el Centro Cultural San Martín, donde ofreció un pequeño vistazo de la tira que, aún sin fecha de estreno, llegará para ahondar en la trayectoria y las vivencias íntimas de Miró, una figura injustamente poco visitada a pesar de su rol clave en el crecimiento de las voces disidentes en el teatro, en pantalla y en los medios.

Dirigida por Martín Vatenberg y Javier Van de Couter, la serie de ocho capítulos está basada en la novela "Hembra, Cris Miró. Vivir y morir en un país de machos", de Carlos Sanzol, y promete recuperar y reconocer la huella que dejó en la cultura y en la lucha de los colectivos LGBT+ quien irrumpió en las tablas de la calle Corrientes y ratificó su identidad de género en los programas más vistos de la TV en los 90, cuando todavía vestir ropa socialmente asignada al sexo opuesto era considerado una contravención.

Nacida en el barrio porteño de Belgrano en 1965, con el nombre de Gerardo Elías Virguez, Cris sabía desde temprano qué quería hacer y se formó en clases de actuación y de baile a sus veintitantos, una experiencia que luego le abrió las puertas para participar en las películas "Dios los cría" (1991, de Fernando Ayala) y "La Peste" (1993, de Luis Puenzo).

Sin embargo, su gran salto se daría en 1995 de la mano del reconocido productor ítalo-argentino Lino Patalano, cuando decidió darle el primer lugar en el escenario del Teatro Maipo con "¡Viva la revista!", un rubro hasta el momento dominado exclusivamente por las mujeres cisgénero.

Tristemente, su carrera artística y su pico de popularidad duraron menos de lo esperado, cuando su estado de salud comenzó a deteriorarse y dos años más tarde, el 1 de junio de 1999, falleció a los 33 años como consecuencia de un linfoma mientras estaba internada en la Clínica Santa Isabel del barrio de Flores.

Sin abandonar el marcado acento porteño que incorporó para este papel y a minutos de retomar la grabación de una escena en la que, envuelta en un vestido plateado, recrea un extravagante rol en una obra de teatro, la actriz conversó con esta agencia sobre la ficción en la que comparte elenco con Katja Alemann, César Bordón, Agustín "Soy Rada" Aristarán, Vico D'Alessandro, Marcos Montes, Toto Rovito, Manu Fanego y Adabel Guerrero, entre más.



-¿Cómo te llegó la propuesta para sumarte al proyecto?

-Fue de una manera peculiar. Yo estaba viviendo en París en ese momento y cuando se abrió el casting a mí no me llegó, pero sí a mis amigos argentinos que viven allá o en España. Todos me lo mandaron, entonces lo terminé agarrando, aunque al principio era una posibilidad un poco improbable. Yo conocía a Cris de antes, sentía que tenía una conexión con ella, siempre fue una referencia para mí, así que lo mandé, como una de esas cosas que hacés pensando "¿por qué no?". Y desde ahí fue creciendo, fui avanzando en audiciones, al principio por Zoom, y luego acabé llegando acá, y acá estamos.



-Aunque ya conocías su historia, ¿cómo fue tu proceso de preparación para este papel?

-Bueno, empecé viendo todos los archivos que había, las notas que son públicas, conseguí cintas de VHS digitalizadas, y después empecé a hablar con gente que la conoció, para componer este rompecabezas que era Cris. Tenía una faceta pública muy luminosa, hermosa, que cuando estaba en un plató de televisión algo de ella se encendía, una luz que todos recordamos, un encanto que de vez en cuando tenía algo también de picante, que contrastaba con ese aspecto tan dulce. Y luego hubo que componer a esa Cris íntima, que es todo un misterio. Es un poco imaginada, un poco viene de testimonios de personas de su entorno, y un poco de ficción, por supuesto, pero siempre respetando a la figura original.



-¿Por qué es importante contar su historia hoy? ¿De qué manera va a recuperarla la serie?

-Creo que esta serie va a humanizar al mito, a alguien que por ahí ahora mismo tenemos en una imagen de luminosidad y de perfección. La serie es muy luminosa, pero también muestra una persona con sus sombras, sus dudas, y me parece que eso va a conectarla con un público mucho más grande, porque van a pensar con Cris Miró, a sentir con ella. Vamos a vivir todas las incertidumbres que tuvo, los miedos, los triunfos, y eso al final la vuelve más universal. TÉLAM