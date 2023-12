Los filmes más esperados y las principales tendencias en salas y streaming para 2024

A pocas horas de despedir para siempre a un 2023 que dejó un sabor agridulce con una recuperación parcial de la concurrencia y fenómenos a escala planetaria como los de “Barbie” y “Oppenheimer” pero también con una larga huelga en Hollywood y múltiples fracasos dentro del universo de los superhéroes y de la animación, la industria audiovisual (cine en salas y streaming hogareño) se prepara para un 2024 lleno de desafíos, nuevos rumbos, negocios multimillonarios y cambios de tendencias.

El próximo año encontrará al sector con fusiones tanto a nivel internacional (se habla, por ejemplo, de la unión entre Warner Bros. Discovery y Paramount) como en el ámbito local (los servicios de Disney+ y Star+ confluirán en el segundo trimestre en una única plataforma), pero además de esas y otras novedades propias de la industria (como la creciente incorporación de publicidad en los distintos servicios de streaming para potenciar los ingresos) llegarán decenas de estrenos que intentarán seducir a un público cada vez más selectivo a la hora de salir de su casa y aventurarse hacia un complejo cinematográfico.

El año comienza con el lanzamiento de la remake de “Chicas pesadas” (“Mean Girls”), que en verdad está más basada en el musical de Broadway de 2018 que en la película homónima de 2004; y proseguirá con “Argylle: Agente secreto” (1 de febrero), comedia de acción de Matthew Vaughn con un amplio elenco que incluye a Bryce Dallas Howard, Dua Lipa, Henry Cavill, John Cena, Samuel L. Jackson y Ariana Debose; y con “Madame Web” (15 de febrero), la nueva apuesta de Marvel con Dakota Johnson como la protagonista del título.

Las biopics, como siempre, ocuparán un espacio importante con títulos como “Ferrari”, de Michael Mann (8 de febrero), con Adam Driver como el poderoso constructor automovilístico Enzo Ferrari; y retratos de veneradas figuras de la música como “Bob Marley: La leyenda” (“Bob Marley: One Love”, 15 de febrero), con Kingsley Ben-Adir como el ícono del reggae; o “Back to Black”, con Marisa Abela como la brillante cantante inglesa Amy Winehouse.

Y hablando de cineastas consagrados, llegarán en 2024 “Pobres criaturas” (25 de enero), nuevo trabajo del siempre provocador griego Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Willem Dafoe y Mark Ruffalo; “Secretos de un escándalo” / “May December” (25 de enero), de Todd Haynes, con Natalie Portman y Julianne Moore; “Mickey 17” (28 de marzo), película de ciencia ficcón del coreano Bong Joon-ho (“Parasite”) con Robert Pattinson, Mark Ruffalo y Toni Collette; “Civil War" (25 de abril), film apocalíptico de Alex Garland con Kristen Dunst, Jesse Plemons y Cailee Spaen; “Desafiantes” (25 de abril), trabajo del italiano Luca Guadignino ambientado en el universo del tenis con Zendaya, Mike Faist y Josh O’Connor; “If” (16 de mayo), comedia de y con John Krasinski, acompañado por Ryan Reynolds y Phoebe Waller-Bridge; “Furiosa: A Mad Max Saga” (23 de mayo), del australiano George Miller, con Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth; y la propuesta animada “Garfield” (23 de mayo).

Ya en junio será el turno de “Ballerina”, con Ana de Armas como la asesina a sueldo en este spinoff de “John Wick” que tendrá también a Keanu Reeves, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick y Catalina Sandino Moreno; “The Bikeriders”, film de Jeff Nichols ambientado en un club de motociclistas de los años '60 con Austin Butler, Jodie Comer y Tom Hardy; y “Horizon: An American Saga”, western producido, dirigido, escrito y protagonizado por el multifacético Kevin Costner.

En el universo de las secuelas, sagas y franquicias aparece la segunda entrega de “Duna” (14 de marzo), otra vez con dirección de Denis Villeneuve y el regreso de Timothée Chalamet, Rebeca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista y Charlotte Rampling, a quienes se suman ahora Austin Butler, Christopher Walken, Florence Pugh y la francesa Léa Seydoux; otro título de animación como “Kung Fu Panda 4” (7 de marzo); “Ghostbusters: Apocalipsis fantasma” (28 de marzo); “Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio” (11 de abril); “El planeta de los simios: Nuevo reino” (23 de mayo); “Bad Boys 4” (13 de junio), con la dupla integrada por Will Smith y Martin Lawrence; “Intensa-mente 2” (20 de junio), lo nuevo de Pixar y Disney; “A Quiet Place: Day One” (27 de junio), precuela de “Un lugar en silencio” con Lupita Nyong’o; “Mi villano favorito” (4 de julio), otra popular saga animada; “Twisters” (18 de julio), continuación del film catástrofe de 1996 ahora con Lee Isaac Chung ( “Minari”) en la dirección; y la muy esperada “Deadpool 3” (25 de Julio), otra vez con Ryan Reynolds y Hugh Jackman como Wolverine.

Pasadas las vacaciones de invierno llegarán “Borderlands” (8 de agosto), adaptación del popular videojuego de ciencia ficción a cargo de Eli Roth con Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Bobby Lee, Jamie Lee Curtis y Édgar Ramírez; “Beetlejuice 2” (5 de septiembre), con la vuelta de Tim Burton y del elenco original (Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O’Hara) al que se suma Jenna Ortega; “Transformers One” (12 de septiembre), con Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Jon Hamm, Laurence Fishburne y Brian Tyree Henry; y “Saw X: El juego del miedo” (28 de septiembre).

Para el último trimestre se anuncian “Joker: Folie a Deux” (3 de octubre), otra vez con dirección de Todd Phillips y un elenco liderado por Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beetz, Brendan Gleeson y Catherine Keener; “Smile 2” (17 de octubre); “Terrifier 3” (24 de octubre), nueva entrega de la popular saga de terror y comedia negra con el payaso sangriento; “Venom 3” (14 de noviembre), con el regreso de Tom Hardy; “Gladiador 2” (21 de noviembre), de Ridley Scott, con Paul Mescal, Joaquin Phoenix, Denzel Washington, Pedro Pascal, Connie Nielsen y Derek Jacobi; la precuela “El Señor de los Anillos: La guerra de Rohirrim” (12 de diciembre); “Karate Kid” (12 de diciembre), con Jackie Chan y Ralph Macchio; la precuela “Mufasa: El Rey León” (19 de diciembre), de Barry Jenkins; “Sonic 3” (19 de diciembre); “Nosferatu” (estreno navideño), de Robert Eggers, con Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp, Emma Corrin, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson y Nicholas Hoult; y -aún sin fecha- la producción animada “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”.

Y esta es solo una síntesis apretada y parcial. Habrá mucho más. Sí, para todos los gustos. TÉLAM