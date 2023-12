Reapareció Massa y dijo que publicará un libro

El ex ministro de Economía y ex candidato presidencial de Unión por la Patria Sergio, Sergio Massa, reapareció ayer en un video de presentación de su libro y dejó definiciones picantes con respecto al empresariado argentino. "Estoy muy contento de poder contarte en este libro todos los detalles de mi llegada al Ministerio de Economía -sorpresiva-; del armado del equipo; la pelea con el Fondo Monetario; la discusión por los yuanes; el acuerdo con Qatar", inició Massa.

En esa línea, continuó en referencia a la convivencia entre las fuerzas que integraron el Frente de Todos: "Sobre todo, el día a día, todos los detalles del equilibrio y las discusiones en la coalición de Gobierno".

Para finalizar, el ex titular del Palacio de Hacienda deslizó con ironía: "También algunas anécdotas de los empresarios que pregonan la libertad pero piden prebendas al Estado".

Según la editorial Planeta, el libro estaría en venta desde marzo. El miércoles, el líder social y también ex candidato al Ejecutivo nacional Juan Grabois apuntó contra los dirigentes peronistas que desaparecieron de la agenda pública, luego de la derrota electoral contra el actual presidente Javier Milei. (NA)