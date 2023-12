Entró en vigencia el DNU a pesar de los reclamos

El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica, dictado por el Gobierno de Javier Milei, entró en vigencia desde las 00 de este viernes, sin que la Justicia haya dado aún un curso de manera favorable a reclamos de medidas cautelares que lo suspendan, en el marco de una treintena de amparos presentados por organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares.

En el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires había hasta el mediodía del jueves al menos 25 amparos y otros dos de la CGT y la CTA ante la justicia del Trabajo, según un relevamiento hecho por Télam.

El DNU 70 fue firmado por el presidente Javier Milei e integrantes del Gabinete nacional y publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último y por Ley entró en vigencia ocho días más tarde, es decir, desde este viernes 29, salvo medida cautelar judicial que lo suspenda.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari rechazó disponer una precautelar de suspensión de los efectos del DNU en el proceso colectivo iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad porque "al día de la fecha, las disposiciones del DNU 70/2023 no han entrado en vigencia (cfr. arts. 5º y 6º CCyCN)", según la resolución.

Por su parte, la CGT apeló este jueves la decisión del juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet que desestimó el dictado de una medida cautelar "interina" que suspenda el capítulo IV del Decreto vinculado a la reforma laboral porque aún no entró en vigencia.

El magistrado concedió la apelación, habilitó días y horas inhábiles del 28 y 29 de diciembre y ya giró el expediente a la sala ocho de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.



MILEI SALUDÓ DESDE EL

BALCÓN DE LA ROSADA

El presidente Javier Milei volvió a salir ayer al balcón de la Casa Rosada a saludar al público junto con integrantes de su Gabinete, con los que haba mantenido una reunión. , conocido por su enfoque directo y su estilo poco convencional.

Desde el histórico balcón de la Casa Rosada, que ha sido testigo de tantos eventos significativos en la historia argentina, Milei saludó a un grupo de gente que estaba reunida en la Plaza de Mayo. Fue después de la reunión de Gabinete, que se centró en temas críticos como la economía, la seguridad y la política social, y en el tratamiento de ley ómnibus que el gobierno envió al Congreso.

En su conferencia de prensa habitual, el vocero Manuel Adorni señaló que no estuvo presente en el balcón, pero marcó que importante la presencia del Presidente con la ciudadanía: "Me parece interesante que sienta que estamos cerca de la gente. Estar en contacto y ver lo que pasa siempre es bueno", indicó.

El cónclave se realizó a partir de las 8:30 en medio de un clima de tensión y expectativa, ya que la Confederación General del Trabajo (CGT) debatía si realizará un paro general en respuesta a las recientes protestas. La reunión de Gabinete de este jueves se enfocó en discutir las repercusiones del proyecto de Ley Ómnibus y las estrategias para gestionar las reacciones tanto del público como de los actores políticos. El proyecto ha generado un debate en el Congreso y entre la población.



EL HILO DE MILEI

Milei utilizó un hilo publicado en la red social X para argumentar el paquete de leyes "ómnibus" que envió al Congreso de la Nación para implementar modificaciones en materia energética, penal, laboral, electoral y tributaria.

El usuario Carlos Mira, periodista y escritor, escribió una serie de argumentos que respaldan cada normativa que busca hacer pasar el mandatario. "El gobierno del presidente Javier Milei dice que todo lo que hace lo hace para que haya más libertad, para que los argentinos tengan más liberta. ¿Qué es lo que hace la libertad? La libertad permite desarrollar ideas propias para avanzar y mejorar", planteó como inicio de su reflexión.

Asimismo, remarcó "el que no se banca que unos ciudadanos avancen más que otros pedirán que la libertad se cercene en nombre de la igualdad, porque ‘si yo no avanzo, vos tampoco’", remarcó al tiempo que sostuvo que "entonces, no es la igualdad lo que preocupa sino la posibilidad de que unos ciudadanos sean diferentes a otros".

Para el periodista que fue retuiteado por Milei, "eso se llama envidia, no igualdad sería interesante entonces que los que se oponen a las iniciativas del presidente Javier Milei expliquen por qué se oponen".

En la misma línea Mira aseguró que los opositores a los establecido por el mandatario lo hacen por "el interés en que un privilegio propio no se corte" o por "el interés en que un perjuicio ajeno mantenga la corta visión de esta concepción resentida de la convivencia no entiende que, aunque unos ciudadanos progresen más que otros, la avalancha de actividad y progreso que ellos generan arrastran a TODOS hacia arriba, no solo a ellos".

"Entonces, seamos sinceros y llamemos a las cosas por su nombre: terminemos con la demagogia de la igualdad y de la justicia social y digamos que nos da en el forro de las bolas ver a nuestro vecino avanzar más rápido que nosotros y listo está todo bien", planteó.

Por último, puntualizó en que "ser envidioso y resentido es una enfermedad del alma que, reconocida, puede ser tratada. Pero pretender engañar a la gente con el disfraz "progre" de la igualdad, ya está, se terminó, es viejo, no sirve".