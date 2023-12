"Al enviado del cielo le importa un carajo el Congreso y los trabajadores", las principales frases que dejó la CGT

Los referentes de la CGT lanzaron duras críticas contra el presidente Javier Milei durante la conferencia de prensa en la que formalizaron el llamado a un paro general para el 24 de enero.

A continuación se trascriben las principales frases:

Héctor Daer:

- "Nosotros no necesitamos ayuda de las fuerzas del cielo, Jesús bajó y camino junto a los trabajadores".

- "El Presidente se autoriza a sí mismo a vender Aerolíneas Argentinas y otra empresas del Estado, que son patrimonio de todos los argentinos".

- "El DNU y la ley atropellan derechos que están planteados en la Constitución y en tratados internacionales".

- "La ley es mucho peor que el DNU, atenta contra los jubilados, contra los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, contra las indemnizaciones, contra el Código Aduanero".

- "Hace desaparecer la fórmula de movilidad jubilatoria, que era mala, pero acá nos quedamos sin nada".

- "Con los legisladores que hablamos de otros bloques que no son el de Unión por la Patria nos dijeron que no iba a aprobar el DNU".

- "En menos de dos semanas quieren transformar a la Argentina para llevarla a la Argentina pastoril, por eso dicen que el mejor presidente fue (Julio Argentino) Roca".

- "El compañero (Armando) Cavalieri nos dijo que en la reunión (que tuvo con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello) no se habló del Fondo de Cese Laboral. Para mí, y esto lo digo a título personal, ese Fondo es la autorización del despido".

Pablo Moyano:

- "Al enviado del cielo le importa un carajo el Congreso y los trabajadores".

- "A él lo votaron para que gobierne y a nosotros nos votaron para defender a los trabajadores".

- "Quieren destrozar la soberanía del Estado. Nosotros vamos a a defender a las empresas del Estado, que se las quieren regalar a las empresas amigas de ellos y aparecen nombres como Paolo Rocca y Mercado Libre. Se repite lo de los '90".

- "Todo el mundo va a venir a la marcha, va a ser multitudinaria".