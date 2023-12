La CGT convocó a un paro nacional de media jornada para el 24 de enero

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció ayer un paro general de doce horas con movilización al Congreso para el próximo 24 enero contra el mega-DNU y la ley "ómnibus" promovidas por el presidente Javier Milei, y a la medida de fuerza se plegarán las dos CTA y varias organizaciones sociales.

"Al enviado del cielo le importa un carajo el Congreso y los trabajadores", bramó el cosecretario general de la central, Pablo Moyano, en la conferencia de prensa que ofreció junto a su par Héctor Daer, en una dura crítica contra el flamante jefe de Estado.

De esta forma, tras la marcha del día anterior a los Tribunales para rechazar el DNU, la central obrera profundizó su malestar en las últimas horas frente a la decisión del mandatario libertario de sumar este miércoles el proyecto de ley "ómnibus" al decreto de necesidad y urgencia de la semana pasada con fuertes reformas laborales que generan rechazo en el sindicalismo y que no fueron consultadas con sus referentes.

En parte sorprendió que al final la CGT avanzara con el llamado a una huelga general, a 18 días de la asunción de Milei, la más rápida contra un gobierno desde el regreso de la democracia, ya que en la previa circulaba que se le iba a dar mandato a la conducción para evaluar un paro pero sin lanzar una fecha concreta, algo que finalmente no ocurrió.

La decisión se tomó entre los líderes de la CGT durante el encuentro del Comité Central Confederal que se realizó en la sede de Azopardo, después de que mantuvieran reuniones multisectoriales y tras el envío de la ley Ómnibus al Congreso de la Nación por parte de Milei que, además, incluyó el polémico DNU N°70.

Además de los integrantes del triunvirato, Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña, asistieron dirigentes como Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Sergio Palazzo, Andrés Rodríguez, Noe Ruiz, Sergio Sasia, Abel Furlán y Juan Pablo Brey, entre otros.

El plan de lucha aprobado por el Comité Central Confederal incluye la presentación judicial contra el DNU, que fue rechazada en principio porque el decreto no está vigente, pero ya fue apelada, se informó.También adelantaron que habrá "pedidos de reunión con todos los bloques de diputados y senadores para debatir su acompañamiento a la postura de la central frente al DNU y la Ley Ómnibus".

El plan abarca la realización de una "reunión con las demás centrales obreras para articular medidas en conjunto" y un "llamado a Plenario de Delegaciones Regionales de CGT el 10 de enero a las 11".

El paro nacional se llevará a cabo desde las 12 del 24 de enero, es decir que arrancará al mediodía, a fin de que facilite la concurrencia de los manifestantes a la marcha al Congreso Nacional, que ese día estaría tratando la ley "ómnibus" en Diputados, según los cálculos de los gremialistas. "Facultar al Consejo Directivo Nacional para dictar las medidas que considere pertinentes en la oportunidad que requiera el actual estado de situación", agrega el plan de lucha.

Tras la reunión del Confederal, Daer y Pablo Moyano, acompañados por otros dirigentes, dieron una conferencia de prensa, repleta de críticas contra el flamante Presidente de la Nación por las políticas que busca implementar mediante el DNU y la ley "ómnibus".

El hijo de Hugo Moyano llamó irónicamente a Milei "el enviado del cielo" y, en la misma línea, Daer agregó: "Nosotros no necesitamos ayuda de las fuerzas del cielo, Jesús bajó y camino junto a los trabajadores".

El referente del sindicato de la Sanidad, justificó la medida de fuerza que se implementará a sólo un mes y medio de la llegada al poder de Milei: "Jamás hubo un atropello constitucional así, sin consensos con otros sectores políticos, para destruir el andamiaje estatal", dijo.

"La ley es mucho peor que el DNU, atenta contra los jubilados, contra los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, contra las indemnizaciones, contra el Código Aduanero", enumeró Daer.

En tanto el camionero Pablo Moyano adelantó que la marcha que acompañará al paro "va a ser multitudinaria, todo el mundo va a venir".



FURLÁN PROMETE UN

MILLÓN DE PERSONAS

El líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, aseguró que el 24 de enero durante la movilización en el paro general de la CGT juntarán "un millón de personas" en la calle. En declaraciones a radio Splendid AM 990, el dirigente sindical cuestionó el DNU que firmó el presidente Javier Milei y consideró que diciendo que habrá "15.000% de inflación" el Gobierno busca instalar que se está en una guerra.

"Pareciera que en vez de ser el presidente de Argentina es el presidente electo de Ucrania", subrayó Furlán. (NA)