Santa Fe se convirtió en la primera provincia en contar con una agencia de investigaciones

Los diputados y senadores de la Provincia de Santa Fe sancionaron ayer la Ley de Inteligencia que establece la creación de una central para la producción y gestión de información criminal que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad y contará con el control permanente de la Legislatura.

En la sesión de la Cámara de Diputados, la primera de las leyes aprobadas fue la que se establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales que regulen la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito, esto es la Ley de Inteligencia. Al respecto la diputada Silvana Di Stefano remarcó la “necesidad de dotar al Ejecutivo de herramientas que garanticen la seguridad en la provincia” a través de información “adecuada”.

En tal sentido, se busca, explica el texto, organizar ese proceso con un sistema que permita “obtener, reunir, sistematizar, analizar y difundir información criminal para prevenir el delito y para que, sólo en un momento posterior, pueda derivar en una investigación, la cual se enmarcará en el proceso jurídico correspondiente”.

“Santa Fe será la primera provincia del país en contar con una ley de estas características. La inteligencia con reglas claras y sistematizadas permitirá dar batalla al delito organizado y prevenir, por ejemplo, episodios como las balaceras en lugares públicos”, expresó la diputada Lionella Cattalini.

Tras presidir su tercera sesión en el Senado luego de haber asumido el cargo el pasado 10 de diciembre, la vicegobernadora Gisela Scaglia explicó, mediante sus redes sociales, la importancia de la Ley de Inteligencia: “La complejidad del crimen en Santa Fe y el convencimiento que tenemos de avanzar contra las mafias, requiere que demos este paso en la creación de organismos enfocados en la producción y gestión de la información que nos permita prevenir el delito y proteger a los santafesinos”.

“Gracias a los senadores y diputados, ahora nuestro gobierno contará con la primer Agencia de Inteligencia provincial del país; y a partir de ella, con las herramientas necesarias para atacar a fondo las estructuras narcocriminales y -después de mucho tiempo-, empezar a actuar con antelación y prevenir cualquier fenómeno delictivo”, resaltó Scaglia.

Sobre el control del accionar de estos organismos, la Vicegobernadora expresó que “todo estará bajo un régimen de restricciones precisas y el monitoreo, cada vez que lo requiera, de la Legislatura, por lo tanto la sociedad puede estar tranquila de que no habrá investigaciones sobre cuestiones políticas partidarias, religiosas o que afecten la libertad de prensa".



EL SOCIALISMO VALORÓ

LA LEY DE INTELIGENCIA

“Santa Fe será la primera provincia del país en contar con una ley de estas características. Desde el Socialismo vamos a colaborar para que se implementen rápidamente políticas públicas de calidad que nos permitan hacer frente a la complejidad de delitos que atraviesa nuestra provincia. La inteligencia con reglas claras y sistematizadas permitirá dar batalla al delito organizado y prevenir, por ejemplo, episodios como las balaceras en lugares públicos”, expresó la diputada Lionella Cattalini.

La iniciativa, respaldada por el Partido Socialista, proporciona herramientas adicionales al gobierno provincial para hacer frente al crimen organizado, evitar el espionaje ilegal y proteger a la ciudadanía.

Al respecto, el diputado Rubén Galassi recordó que “muchos de los delitos que han conmocionado a la opinión pública en nuestra provincia, particularmente en la ciudad de Rosario, se podrían haber evitado si el Poder Ejecutivo hubiese contado con esta herramienta que hoy convertimos en ley”.

“Por su importancia -continuó el legislador- es una ley que debe tener un amplio respaldo político y que haya sido votada prácticamente por unanimidad es una señal muy clara sobre el consenso logrado y sobre el sentido que le damos a esta herramienta que procura exclusivamente prevenir el delito”.

Al respecto, Cattalini destacó los aspectos de la nueva ley, como “la transparencia en la asignación de fondos, la creación de una Comisión Bicameral compuesta por diez legisladores que llevará adelante el correspondiente control legislativo y el énfasis en la prohibición de obtener información por motivos discriminatorios”.

Para Cattalini, “esta iniciativa, que incorporó aportes de todos los bloques, regula las actividades relacionadas a la inteligencia -que no lo estaban-, establece protocolos claros y garantiza el uso eficiente de los recursos disponibles. Debemos aprender de los errores del pasado y no podemos volver a permitir, como ocurrió en la gestión anterior, que se haga uso y abuso del espionaje desde el propio Estado. Las herramientas de inteligencia tienen que utilizarse para brindar protección a la población, sin violar los principios democráticos”, concluyó.

Galassi coincidió al señalar que la ley “es muy clara al establecer lo que se puede hacer, a la vez que prohíbe expresamente lo que no se puede hacer y en ese sentido también se llena un vacío legal que permitió situaciones lamentables que no deben repetirse en Santa Fe”.



CONTROL SOBRE EL SISTEMA

De acuerdo a la ley sancionada, se establece una Comisión Bicameral, integrada por diez legisladores, con representación equitativa de Diputados/as y Senadores/as. Esta comisión ejercerá el control legislativo en forma reservada y contará con facultades amplias para solicitar explicaciones e informes a los organismos involucrados.

En tanto, el personal administrativo de la comisión prestará juramento de guardar secreto, asegurando la confidencialidad de las deliberaciones.