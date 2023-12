¿Qué pasará con la televisación de las competencias y los escenarios del TC?

Por Víctor Hugo Fux



La presentación de la denominada ley ómnibus por parte del presidente Javier Milei y que deberá tratar el Congreso de la Nación, generó las más variadas repercusiones y planteó una buena cantidad de interrogantes.

Las primeras reacciones fueron, en muchas ocasiones, de absoluto rechazo, de manera especial en el ámbito gremial, que ya llevó adelante una importante manifestación el pasado miércoles frente al Palacio de Tribunales tras la convocatoria realizada por la CGT.

Uno de los puntos del extenso DNU está relacionado con la necesidad de privatizar distintas empresas y reparticiones estatales. En materia de comunicaciones, por ejemplo, la agencia Télam y la TV Pública.

En este último caso, la medida puede llegar a impactar con fuerza en el deporte, puntualmente en el fútbol y el automovilismo, dos actividades que gozan de gran popularidad en nuestro país.

Obviamente, el fútbol, es el deporte que goza de mayor popularidad y el que despierta mayor interés entre los televidentes, gracias a la llegada masiva, justamente por la señal que cubre todos los rincones de la Argentina.

No es un dato menor, además, que el deporte motor tiene su buena cantidad de adeptos, que cada domingo se sienten atraídos por las imágenes que son proyectadas desde todos los escenarios que visitan las categorías.

La más atrapante, por historia, popularidad y convocatoria, es claramente el Turismo Carretera, que desafiando el paso del tiempo mantiene su plena vigencia.

La siempre apasionante lucha de marcas y el hecho que compitan los pilotos más reconocidos, son apenas dos argumentos que justifican el interés que genera la actividad.

Ante la concreta opción de privatizar el canal estatal, se abre un interrogante, por ahora sin respuestas, sobre lo que podría llegar a ocurrir con todos los eventos deportivos que emite la TV Pública.

Sin duda, volviendo al automovilismo, el mayor nivel de audiencia se encarga de aportarlo el Turismo Carretera, que comparte sus espectáculos con el TC Pista, su atractiva telonera.

Esta situación coincide con un momento conflictivo que vive el deporte motor como consecuencia de la lucha de poderes entre la Asociación Corredores Turismo Carretera y la CDA del Automóvil Club Argentino.

La primera de esas entidades, desafiando al poder deportivo que tiene el ACA y que reconocido por la FIA, anunció que fiscalizará a partir de la temporada 2024, al Turismo Nacional y al Turismo Pista.

Se trata de dos categoría que estuvieron, hasta este año, bajo el paraguas de la Comisión Deportiva Automovilística y que luego de esta variante pasarán a estar bajo la órbita de la institución del barrio porteño de Caballito.

Hasta ahí y al margen de un enfrentamiento declarado y sin retorno, la duda es qué pasará en caso de privatizarse la TV Pública. ¿Llegará el momento de la oferta y la demanda en esas circunstancias? Las cartas están sobre la mesa.

Será cuestión de esperar un tiempo prudencial, al menos hasta que surja una aprobación de los legisladores para avanzar en ese proyecto. Recién entonces habrá llegado el momento de tomar decisiones.

Por estos días, todo está demasiado convulsionado en el país. Y que nadie tenga dudas, el automovilismo no está exento de esa realidad tan preocupante.

Muchas cosas están en el aire, por todo lo expuesto, pero nadie puede quedarse de brazos cruzados. Será fundamental armar bien la guardia para evitar que cualquier golpe pueda terminar con las ilusiones de quienes deseamos la continuidad del servicio, como fanáticos o simples aficionados.

El tema de la televisación, sin embargo, no es el único a resolver. No se deberá perder de vista, a esta altura de la historia, el referido a la organización de las competencias.

En un calendario tentativo, se dieron a conocer las cinco primeras fechas y la última, pero todavía quedan varios casilleros disponibles. El achicamiento económico de los gobiernos provinciales no es un dato menor.

La actual coyuntura así lo exige. Y es sabido que la mayoría de las pruebas que forman parte del calendario se disputan en circuitos que son subvencionados políticamente.

Los casos más emblemáticos, por citar apenas un par, son los de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero y El Villicum en San Juan, construidos con los aportes de los respectivos gobiernos de esas provincias.

Rafaela, en cambio, es uno de los pocos que pertenece a una institución, el Club Atlético, por lo que se trata de una propiedad privada. Es verdad que siempre recibe un apoyo incondicional de la Provincia y de la Municipalidad, pero teniendo en cuenta los números que se manejan, la recaudación, que es importantísima en el TC, es un recurso imprescindible.

Felizmente, la entidad rafaelina tiene ese respaldo de la gente. Es significativo ese aporte, a tal punto que el autódromo local es el más taquillero, por su excepcional poder de convocatoria.

Por ahora, hay más dudas que certeza en los dos aspectos: la televisación de las competencias y los escenarios que visitará el Turismo Carretera en 2024. Y la referencia a la hora de citar a esa categoría, no es un capricho.

Se trata, simplemente, de una realidad irrefutable, porque todos los números lo certifican. Rafaela es sinónimo de TC. Y viceversa. Tanto que en la reciente temporada la ACTC le otorgó dos fechas al Club Atlético.

No es casual que desde la fiscalizadora hayan formulado ese ofrecimiento, que en el caso de la segunda visita tuvo un valor agregado, porque a la fiesta que solo es capaz de ofrecer el Turismo Carretera se sumó la exhibición en esta ciudad de la Copa del Mundo lograda en Qatar 2022, nada menos que en cumplimiento de la tercera fecha de la "Copa de Oro".

El futuro será testigo. Por ahora, son todas especulaciones y nada hace suponer que puedan realizarse en el corto plazo anuncios concretos y terminantes, que son aguardados, lógicamente, con las mismas expectativas de todos los años.