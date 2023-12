"La idea es que continúe la base de los jugadores titulares"

Con fecha de comienzo de la pretemporada fijado para el 15 de enero, 9 de Julio tiene por delante algo más de dos semanas para ir conformando el plantel que afrontará la segunda temporada en el Federal A, un torneo que se plantea otra vez con varias dificultades desde lo presupuestario, aun cuando todavía no hay precisiones oficiales sobre cómo será el formato.

En las últimas horas el entrenador Maximiliano Barbero empezó a mantener las primeras reuniones con la dirigencia encabezada por el presidente Emiliano Montagna, transitando por el momento en la etapa de ir enfocándose en el ofrecimiento de una continuidad de la base de jugadores que formaron el equipo titular en 2022.

"De los jugadores que fueron parte por lo general del equipo titular no di de baja a ninguno. Ahora apuntamos a mantener la mayor cantidad de ellos y los que no sea posible, tratar de reemplazarlos de la mejor manera", manifestó como idea primaria el DT. Dentro de esta nómina podría incluirse a los arqueros, Agustín Grinóvero (recordemos que está haciendo la pretemporada con Atlético) y Joaquín Gómez; los defensores Maximiliano Martinez, Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera, Tiago Peñalba y Sebastián Acuña; los volantes Leandro Larrea, Agustín López, Alex Salcedo, Maximiliano Aguilar, Jonatan Peralta, más los delanteros Román Bravo y Fernando Nuñez. De esta lista, cabe mencionar que Salcedo y Peñalba están siendo evaluados por San Martín de Tucumán, por lo que podrían tener chances en el Nacional B, igual situación de otros jugadores que esperarán unos días por ese mercado, caso Facundo Centurión, mientras que Larrea ya manifestó tener algunas ofertas. Lo de Ibáñez ya es conocido que se va a Gimnasia y Tiro de Salta.

Por otra parte, un dato no menor es que estará de por medio la negociación económica que empezará a darse la semana que viene. Si bien en la lista hay jugadores del club, ese aspecto también deberá ser tenido en cuenta.

Barbero acotó que "aspiraremos también a seguir potenciando los jugadores del club", ante nuestra consulta sobre el buen Regional de Augusto Baldasarre en Sportivo Norte. Quien estaría listo para volver en la pretemporada es el volante Martín Sterren, luego de la rotura de ligamentos cruzados sufrida hace casi un año en el Regional Amateur.

También le preguntamos sobre la búsqueda de futbolistas del medio local, admitiendo que "están en carpeta cuatro o cinco jugadores jóvenes con proyección, que pueden darnos una mano para terminar de conformar el plantel", aunque evitó dar nombres.

El DT tiene en claro también que por ahora no se puede establecer un objetivo determinado, en cuanto a apostar otra vez por mantener la categoría o intentar mejorar lo hecho el año pasado. "El Club está viendo lo que puede gastar en el presupuesto, todos sabemos que es un torneo que sigue siendo muy duro. El target de futbolistas apuntados, en función de eso, es similar al año pasado. Pero es una realidad que 9 de Julio debe seguir aspirando a tener una base importante que le de cierta tranquilidad año a año".