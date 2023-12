Manchester City y River con acuerdo por Echeverri

Manchester City logró un acuerdo con River para ejecutar la cláusula de salida de Claudio "Diablito" Echeverri y así fichar al juvenil que fue noticia en los últimos días al asegurar que no renovaría su contrato con la entidad de Núñez, según confirmó la prensa inglesa.

El futuro del futbolista de 17 años se volvió una incógnita y generó una novela con los sin fin de rumores de pretendientes, pero finalmente, el reciente campeón mundial de clubes aceleró en las gestiones y llegó a un entendimiento de palabra con River Plate para cerrar el desembarco del chaqueño a la Premier League, según el medio The Guardian.

"El Manchester City ha llegado a un acuerdo con River Plate para fichar a Claudio Echeverri, estrella argentina de la Copa Mundial Sub-17, por 25 millones de euros (21,7 millones de libras), superando así al Barcelona en la puja por su fichaje", manifestó el rotativo. El club que tiene en sus filas a Julián Álvarez, decidió pisar a fondo el acelerador luego de que el juvenil manifestara públicamente que no extendería su vínculo en Núñez durante los festejo por la obtención del Trofeo de Campeones en Santiago del Estero.

"Mi representante habló con el presidente. Se hablaron muchas cosas, que mi representante no atendía las llamadas y sí estaba en contacto siempre. No voy a renovar, pero un año o seis meses me voy a quedar en el club. Después se verá qué pasa", expresó en plena celebración Echeverri.

Por otra parte, de concretarse la inminente venta, resta saber las intenciones que tendrá River, ya que buscará quedarse con una plusvalía para poder conseguir algún rédito a futuro como pasó con Enzo Fernández, quien fue vendido al Benfica de Portugal y de allí fue transferido al Chelsea. De esta manera, Echeverri viajará rumbo a Estados Unidos junto al plantel para realizar la pretemporada.



LO QUIEREN, PERO SE QUEDA

El arquero Franco Armani fue contactado por el Atlético Nacional de Medellín, club en donde se hizo reconocido, pero rechazó la oferta para volver y seguirá en River hasta diciembre de 2024, cuando finaliza su contrato.

El club colombiano perdió a una de sus piezas claves, Kevin Mier, quien fue vendido al Cruz Azul de México, por lo que pensaron en la idea de repatriar a Armani para reforzar el arco para la próxima temporada, en la que disputará el campeonato local y la Copa Libertadores.

Sin embargo, Armani rechazó la propuesta alegando que aún tenía contrato con River, hasta diciembre de 2024, y que pensaba respetarlo. Una vez terminado su vínculo si estaría dispuesto a volver a Colombia para su retiro profesional en el club más ganador del país.