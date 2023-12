Propone cerrar el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro

El Fondo Nacional de las Artes es una institución creada por decreto en 1958 durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu que sirve de fomento a las industrias culturales.

Esta propuesta de la derogación del Decreto Ley 1224 se observa en el artículo 589. De esta forma, se buscara cerrar el Fondo Nacional de las Artes por el cual fue designado el cineasta Javier Torre, quien aún no fue nombrado de manera oficial.

El FNA cuenta con oficinas administrativas en la calle Alsina 683 y su Casa de la Cultura, en la ex casa de Victoria Ocampo, ubicada en Rufino de Elizalde 2831, en Barrio Parque. Allí hay varias muestras para el público.

El Fondo posee obras emblemáticas del siglo de Fernando García del Molino, Juan Pedro León Pallière y Carlos Morel. Por otro lado, también pasaron por allí directores tales como Amalia Lacroze de Forbat.

El FNA es un organismo autárquico que busca fomentar el arte y tiene 120 trabajadores que reciben un sueldo por parte del Estado. Este es financiado mayoritariamente con el Dominio Público Pagante “u oneroso”, que representa un gravamen que se abona por el uso de la obra de un autor nacional o extranjero murió hace más de 70 años.

“El Poder Ejecutivo Nacional procederá a la reasignación de los recursos humanos, presupuestarios y materiales con motivo de la derogación prevista en el artículo anterior”, reza el artículo 590 sobre el personal de la institución.

La Ley Ómnibus, que apunta a disminuir el gasto del Estado, también disuelve el Instituto Nacional del Teatro y impulsa varias modificaciones en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Conabip y el Instituto Nacional de la Música.



CIERRE DEL INSTITUTO

NACIONAL DEL TEATRO

El comunicado de las representaciones regionales que forman parte del Consejo Directivo del INT señalaron que en el proyecto enviado por Milei al Congreso "nos vemos directamente afectados por la propuesta de derogación de la Ley Nacional del Teatro (24.800), con la consecuente desaparición del Instituto Nacional del Teatro, junto a la Ley de No Demoliciones de Salas (14.800). Ambas leyes son fundamentales para el fomento, desarrollo y protección de las comunidades de trabajadoras y trabajadores del sector teatral nacional. Su eliminación se plantea sin fundamentación, de manera arbitraria y sin el reclamo de ningún sector que demande esta derogación".

"Sabemos que esta preocupación -continúa el texto- es compartida con otros organismos de la Cultura Nacional afectados en este proyecto, por lo cual solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Cultura de la Nación, desistir del mismo porque esta medida aniquila la actividad teatral independiente argentina. A su vez, pedimos también que se designe la nueva Dirección Ejecutiva, ausencia que paraliza la vida funcional del Instituto y los compromisos adquiridos con la actividad teatral del país.

"El teatro es trabajo y, como tal, generador de miles de fuentes de empleo. Con la derogación de la Ley Nacional del Teatro no solo están en riesgo los puestos de quienes formamos parte del Instituto Nacional del Teatro, sino de todas aquellas fuentes laborales que dependen de la puesta en escena de obras y ciclos de teatro independiente: rubros técnicos, actorales, dramatúrgicos y de dirección, salas y espacios de todo el país, medios especializados e infinidad de actividades conexas a la producción de las artes escénicas", destaca el comunicado.

La Ley Nacional del Teatro fue creada en 1997 y es una norma emblemática de la democracia y dio origen al Instituto Nacional del Teatro, un organismo federal con representantes en cada provincia de del país.