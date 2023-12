Concejo: roces entre el área Cultura y el coordinador del Museo generarían conflicto

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo adelantáramos, ayer, el Concejo Municipal de esta ciudad llevó a cabo la última sesión ordinaria del año, encuentro del que surge un nuevo motivo de conflicto, además de haber sido presentados proyectos declarando emergencia en infraestructura y servicios y la propuesta de incremento en el servicio de agua potable.

Como habitualmente ocurre el encuentro se inició con el izamiento del Pabellón Nacional, tarea que cumplió Carolina Giusti.

En el segmento de manifestaciones, Carolina Giusti que quería recordar al Ejecutivo en funciones que está en vigencia la ordenanza Nº 3081 que declara la emergencia vial en esta ciudad, y que no se ha podido avanzar cabalmente en los lineamientos de esa norma legal, recordó además que la emergencia tiene el plazo de un año y fue aprobada el 12 de enero de 2023 y puede prorrogarse total o parcialmente, destacó que se encuentran en conocimiento de las tratativas que está llevando a cabo Horacio Botta Bernaus.

Seguidamente Santiago Dobler procedió a brindar el habitual informe de Presidencia.

A continuación se comenzó a considerar el temario del Orden del Día.



Notas oficiales

Un extenso escrito, leído por Secretaría y elevado por el Coordinador del Museo y Archivo Histórico Basilio Donato, Ramiro González Etchagüe informó que ha sufrido restricciones en su ingreso a la dependencia Casa de Carlos Steigleder. Documento que fue girado a comisión y que, indudablemente, estamos a las puertas de un nuevo conflicto, aquí generado entre el funcionario - que viene de la gestión anterior- y los funcionarios del actual Ejecutivo, superiores en jerarquía, del mencionado coordinador.

Laura Balduino pidió la palabra y solicitó que se convoque a los responsables del área Cultura para conversar sobre lo expresado en la nota de referencia.

Por su parte Carolina Giusti manifestó que el suceso es el "fiel reflejo de la consecuencia que genera el pertenecer o no al Gobierno de turno", manifestó su rechazo a la situación, puntualizó que no tiene elementos para juzgar el contenido y quiere oír a los involucrados, y destacó que "todos debemos tener un mismo objetivo y es que la administración funcione correctamente".

Por su parte Santiago Dobler recordó que meses atrás, los ediles mantuvieron una reunión con el coordinador, y al concluir la misma le solicitaron respuestas a minutas de comunicación, oportunamente elevadas, las que hasta el presente no fueron respondidas.



Despachos de Comisión

Con la fundamentación de Brenda Torriri fue aprobado un proyecto de Ordenanza elevado por Departamento Ejecutivo Municipal. Adhiere a las leyes provinciales N° 12402 y 13871, Régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

La misma suerte corrió otro proyecto de Ordenanza presentada por Departamento Ejecutivo Municipal y fundamentado por la misma edil. Solicita a la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe el cambio de destino del cincuenta por ciento de los fondos de obras menores 2021 y deroga Ordenanza N° 3034.

Con la fundamentación de Laura Balduino tuvo visto bueno el proyecto de Ordenanza elevado por Carolina Giusti y Laura Balduino. Suspende hasta el 31 de diciembre de 2025 el otorgamiento de retiros especiales dispuesto por Ordenanza N° 2091. La concejal Balduino remarcó que el espíritu de la normativa está desvirtuándose, fue tergiversada y malinterpretada, habiéndose detectado situaciones de personal que es asalariado y no cumple funciones, razón por la cual la propuesta es evaluar y rever, creando, para ello, una comisión evaluadora integrada por representantes del Concejo, del Ejecutivo y del Gremio, para analizar el impacto de esta Ordenanza.



Proyectos presentados

Con la fundamentación de Juan Ignacio Astor fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal fijando el Régimen tarifario para el servicio de agua potable a partir del 1 de enero de 2024.

El edil manifestó que se propone un ajuste del 30% a partir de febrero y un 26% a partir de marzo, estableciéndose además cambios en la escala de consumo residencial, apostando a una nueva cultura de consumo responsable de agua, disponiéndose elevar el costo a los consumos superiores a 35 m3.

Por su parte el concejal Pablo Ghiano hizo un llamado para la población tome conciencia y valore el cuidado del agua.

También fue girado a comisión otro proyecto de Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. Declara la emergencia en infraestructura y servicios hasta el 31 de diciembre de 2024.Las fundamentaciones fueron ofrecidas por Juan Ignacio Astor quien recordó promesas de campaña de Pablo Pinotti quien se comprometió a priorizar las necesidades . La idea es recuperar el corralón y poner a punto el parque de maquinarias y herramientas. El edil también hizo saber que el 90% del corte de pasto está subcontratado. Destacando que se pondrá en marcha un plan de recuperación y adquisición de maquinarias.

Por su parte Santiago Dobler destacó el funcionamiento de la Junta de Protección Civil.

Laura Balduino reconoció que los conceptos vertidos por Astor son de suma importancia, que si bien conocemos el estado del corralón, el Cuerpo debería contar con un informe documentado e inventariado de ese organismo municipal.

Mereció la aprobación unánime una Resolución elaborada por Santiago Dobler, Laura Balduino, Juan Ignacio Astor, Carolina Giusti, Pablo Ghiano y Brenda Torriri. Compensa partidas del Presupuesto del Concejo Municipal Ejercicio 2023.

Fue girado a comisión para su análisis un proyecto de Ordenanza elaborado por Santiago Dobler. Crea la oficina de contraloría interna. Norma legal que fue fundamentada por su autor.

Fue aprobado una Resolución elevada por Pablo Ghiano con la adhesión de Santiago Dobler, Laura Balduino, Juan Ignacio Astor, Carolina Giusti y Brenda Torriri. Aprueba la designación de Raquel Carrer como asesora del concejal Ghiano, a partir del 1 de enero de 2024.

Con la fundamentación de Pablo Ghiano se giró a comisión un proyecto de Ordenanza presentado por Pablo Ghiano y Santiago Dobler. Crea la Escuela de Orientación Deportiva Municipal.