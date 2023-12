El Presupuesto se trata en una sesión extraordinaria

Finalmente el intendente Leonardo Viotti comenzará el 2024 con el Presupuesto aprobado: el Concejo Municipal realizará una sesión extraordinaria este viernes a partir de las 9:00, en la que se descarta un aval de todos los bloques más allá de alguna diferencia puntual en el articulado.

Los secretarios de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, y de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, junto al contador especialista en la elaboración de la herramienta presupuestaria, Marcelo Barbero, fueron ayer a media mañana al recinto del cuerpo legislativo para explicar las modificaciones incorporadas al proyecto, el mismo que envió el ex intendente, Luis Castellano el 29 de septiembre pasado, fecha límite para cumplir con la presentación en tiempo y forma -el plazo vence cada 30 de septiembre-.

Así las cosas, el Concejo llevará a cabo este jueves su última sesión ordinaria en la que abordará un temario de seis proyectos. Y mañana se despedirá en el último día hábil del 2023 con el Presupuesto 2024, la ordenanza que actualiza las cifras para las licitaciones, compras directas y concursos de precios y también la adhesión a la ley de Obras Menores aprobada por la Legislatura provincial, que permite a municipios y comunas derivar recursos inicialmente destinados a financiar obras para afectarlos a gastos corrientes.

El bloque de concejales del PJ, que busca aún adaptarse a su nuevo rol opositor, aceptó en gran medida las modificaciones efectuadas por el Ejecutivo aunque expresó su diferencia respecto al Artículo 7, la que aún se mantiene y quizás se exprese en la votación de este viernes.

Cuatro líneas generan discordia. "Art. 7º) Durante el ejercicio 2024, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá crear, modificar o suprimir programas, siempre que no se supere la suma total fijada para el artículo 1º) y comunicando dichas modificaciones al Concejo Municipal dentro de los 15 días de efectuadas", plantea.

En tal sentido, Juan Senn (PJ), deslizó una crítica por la demora en el envío de los cambios al proyecto de Presupuesto e hizo referencia a la postura de su bloque. "Fue una reunión esperada porque desde hace varias semanas desde nuestro bloque veníamos planteando la necesidad de que el Ejecutivo presente las modificaciones al Presupuesto que había elevado en su momento el ex intendente Luis Castellano. El día de ayer -por el martes- ya nos remitieron el Concejo las propuestas y este miércoles discutimos mucho principalmente en el artículo 7, que incorpora la actual gestión para implementar el libre movimiento de los programas municipales, incluso la creación, modificación o extinción, dice específicamente el texto. Nosotros nos oponemos a este punto porque de dejar todo librado al Ejecutivo sin la necesidad de la aprobación del Concejo significa que estamos delegando funciones", explicó.

"Sabemos que el oficialismo tiene mayoría en el Concejo, entonces con más razón todavía podría respaldarse en esos números para poder acompañar su plan de gobierno. Pero hoy, lo que estaría siendo votado este viernes a las 9 de la mañana en sesión extraordinaria, es un presupuesto que es el que elevó el ex intendente Castellano, donde solamente se modifican cuestiones del artículo 6 referidas a los corrimientos de partidas y mantienen el número de personal de planta permanente en 1.280 cuando la propuesta original era llevarlo a 1.380, pero siempre ocurre así, después el Concejo lo bajaba o lo negocia con el Ejecutivo y con el SEOM", agregó Senn.

El edil opositor insistió con su postura crítica respecto al Artículo 7. "Este nuevo artículo nos sorprendió, no coincidimos con su contenido porque sino no habría prácticamente razón de ser del Concejo para poder controlar esos nuevos programas. De alguna manera revela que no había claramente un plan de gobierno", indicó Senn. "En resumen, nosotros queremos acompañar el plan de gobierno que va a plantear el oficialismo, pero queremos también no perder facultades desde el Concejo. Si hay una función exclusiva que tiene el Concejo es la del control. Nosotros no la queremos perder", finalizó.

Por su parte, el presidente del Concejo, Lisandro Mársico, destacó como "positivo" el encuentro entre los ediles y los funcionarios del Ejecutivo. "Nos contaron los cambios al Presupuesto que presentó el Intendente saliente, el arquitecto Luis Castellano. En esa línea lo que se hizo fue cambiar y unificar las secretarías, para lo cual hubo que adaptar las partidas. Pero, en líneas generales, los programas y las inversiones son las mismas. Lo que se hizo fue unificar las secretarías que propone, el Intendente ya en funciones, Leonardo Viotti", afirmó.

De todos modos, Mársico admitió chispazos con el bloque del PJ. "Hay un artículo séptimo que tiene que ver con los distintos programas municipales. Concretamente, el Intendente pretende informar al Concejo cuando se produzcan cambios de programas o unificación de los mismos, pero no pedir autorización para ello. En cambio, el bloque opositor pide que el Concejo conserve la facultad de aprobar o no los cambios o la unificación de programas. Eso vamos a tener que resolverlo antes del viernes para tratar de consensuar una posición. De lo contrario, iremos a votación", sostuvo.

No obstante, Mársico consideró que "la reunión entre los concejales y los funcionarios del Ejecutivo fue muy positiva, se lograron principios de acuerdo, más allá de que nos queda pendiente lo del artículo séptimo, ahí puede haber un contrapunto".

Tal como publicó este Diario, el Presupuesto 2024 estima recursos para el Municipio por más de 29.700 millones de pesos y contempla congelar el ingreso de empleados a planta permanente, que de esta manera continuará en 1.280 agentes.