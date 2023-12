Foro socialista santafesino rechazó DNU presidencial

En el marco de una nueva convocatoria del Foro de Autoridades Locales, el Partido Socialista (PS) reunió en Santa Fe a intendentes, presidentas y presidentes comunales para analizar la situación general del país y de la provincia tras el recambio de autoridades. Con la presencia de dirigentes partidarios, legisladores nacionales y provinciales, ministros y secretarios del gobierno santafesino, también se repasaron cuestiones referidas a la gestión de los gobiernos locales en lo que hace a la llegada recursos y programas provinciales.

De la mano del debate acerca de la grave situación económica y social que atraviesa el país, los participantes del encuentro brindaron su apoyo al bloque de diputados nacionales del PS, que integran Mónica Fein y Esteban Paulón, ante el avasallamiento a las instituciones democráticas que significa el reciente DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) del gobierno nacional, que avanza sobre las competencias del Poder Legislativo.

Presente en el encuentro, la diputada nacional y presidenta del Partido Socialista a nivel nacional, Mónica Fein, se comprometió a defender el rol de los 257 legisladores y legisladoras, y confió en poder discutir las iniciativas en el Congreso de la Nación. Cabe resaltar que el socialismo se pronunció en contra del controvertido decreto firmado por el presidente, Javier Milei.

Asimismo, hubo una expresión de acompañamiento a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y de compromiso con el Partido Socialista en el marco del frente Unidos para Cambiar Santa Fe.

Además de Fein, estuvieron la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García; los ministros de Ambiente, Enrique Estévez (secretario general del PS santafesino); y de Cultura, Susana Rueda; el secretario de Estado de Derechos Humanos, Emilio Jatón; el Administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo; y los Intendentes, presidentas y presidentes comunales analizaron la situación general del país y de la provincia tras el recambio de autoridades junto a dirigentes partidarios, legisladores nacionales y provinciales, ministros y secretarios del gobierno santafesino. Apoyo a Pullaro y rechazo al DNU de Milei. legisladores provinciales Pablo Farías, Joaquín Blanco, Lionella Cattalini, Rubén Galassi, Sergio Rojas, Gisel Mahmud, Mariano Cuvertino, y Varinia Drisun; y la concejal santafesina y secretaria Adjunta del PS Santa Fe, Laura Mondino.

Del lado de las autoridades locales, participaron los intendentes Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez), Omar Colombo (Recreo), Pablo Pinotti (Sunchales), y Martín Gherardi (Pueblo Esther); y presidentas y presidentes comunales de toda la provincia, entre ellos Carlos Pighín (Alvear), quien recibió la solidaridad de todos los presentes luego de que sufriera un atentado contra su negocio particular el pasado martes.

En tal sentido, se reclamó celeridad a la Justicia para que identifique a los responsables intelectuales del ataque.

También hubo un firme apoyo para Aurelio Andreu, quien pese a haber obtenido el 61% de los sufragios en las últimas elecciones no fue designado presidente comunal de Golondrina, en una clara maniobra de desconocimiento de la voluntad popular.

Por último, se estableció que el recambio de las autoridades del Foro se realice en el mes de marzo junto con la renovación de la conducción partidaria y la junta provincial.



FEIN Y PAULÓN EN

"HACEMOS FEDERAL"

Los bloques de la Cámara de Diputados Cambio Federal, Coalición Cívica y Hacemos por Córdoba conformaron una bancada nueva con la denominación "Hacemos Coalición Federal", que estará conformada por 23 legisladores.

La nueva bancada será presidida por el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, quien será secundado como vicepresidente por el cordobés Carlos Gutiérrez, y como secretario por Juan Manuel López (Coalición Cívica).

El nuevo armado de un bloque le permitirá a esta fuerza política tener más miembros en las comisiones, ya que se estableció en la sesión preparatoria que será por bancada y no por interbloque y se utilizará el sistema D'Hont.

En la nota dirigida al presidente de la cámara Martín Menem señalaron que los bloques "Cambio Federal, Hacemos Nuestro País y Coalición Cívica han decidido fusionarse en un solo bloque. El nuevo bloque político se llamará Hacemos Coalición Federal".

Integran ese bloque, además de Pichetto, López y Gutiérrez, los diputados socialistas santafesinos, Mónica Fein y Esteban Paulón, Oscar Agost Carreño, Jorge Ávila, María Borrego, Juan Brugge, Marcela Campagnoli, Natalia de la Sota, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Florencia Klipauka Lewtak, Ricardo López Murphy, Nicolás Massot, Francisco Morchio y Emilio Monzó. También lo conforman Paula Oliveto Lago, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Alejandra Torres.