Confirman 11 casos de dengue en Santa Fe

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia informaron datos actuales sobre la circulación de dengue en territorio santafesino. El primer caso autóctono de la nueva temporada se confirmó el 19 de noviembre, con residencia en la ciudad de Rosario. Desde entonces se confirmaron 10 casos más, que no presentan antecedente de viaje: tres de Rosario, dos de Tostado, dos de Florencia, uno de El Trébol y dos de Santa Fe.

Además, se encuentra en investigación un caso en Reconquista; hay tres casos que tuvieron antecedente de viaje a otros países con circulación y 39 con antecedentes de viaje a las provincias de Chaco y Formosa, también con circulación.

En este sentido, de los 54 casos entre investigados y confirmados, se destaca que ninguno fue de gravedad.

En las últimas semanas, los equipos del Ministerio de Salud de la provincia trabajaron de manera articulada junto a municipios y comunas en los correspondientes operativos de bloqueo y en la difusión de las formas de prevención.



RECOMENDACIONES

Dado que la enfermedad es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, una especie que puede vivir dentro de los hogares y alrededores e incrementa su población y circulación en épocas de calor, desde el Ministerio de Salud se recuerda que para evitar la propagación de este insecto es necesario:

· Tirar los objetos que no se usen y que puedan acumular agua;

· Colocar boca abajo recipientes que se utilizan diariamente como baldes, palanganas, latas, frascos o botellas.

· Tapar herméticamente los tanques y recipientes que contengan agua.

· Mantener limpias las canaletas y desagües.

· Cambiar el agua de floreros, peceras, bebederos de animales y limpiarlos cada tres días.

· Mantener los patios y jardines ordenados y desmalezados.

· Eliminar el agua de los huecos de árboles, pozos, letrinas abandonadas y portamacetas.

· Mantener limpias, cloradas o vacías las piletas de natación fuera de la temporada.



SÍNTOMAS Y PREVENCIÓN

Por otra parte, se enfatizó en prestar especial atención a los siguientes síntomas: fiebre alta (mayor a 38º C), dolores musculares intensos, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, falta de apetito y manchas rojas o sarpullido en el cuerpo, que puede picar. Ante la aparición de estos síntomas, es importante consultar al Centro de Salud más cercano y no automedicarse.

Asimismo, para evitar las picaduras del mosquito, se recomendó:

· Fuera de los hogares, en momentos de esparcimiento y/o al aire libre, usar repelente y reponerlo cada 4- 6 horas. Se sugieren los que contengan DEET (N,N-diethil-m-toluamida) entre 15 y 30%.

· Las embarazadas, personas gestantes y lactantes pueden utilizar repelentes con DEET, de acuerdo con la seguridad del producto. La mayoría de estos productos, incluso los que contengan DEET, pueden usarse en niños mayores de 2 meses. Pero en cualquiera de los dos casos es fundamental consultar antes con un médico especialista.

· Al exponerse al sol debe colocarse primero el protector solar, dejar absorber 15 minutos, y luego colocar el repelente.

· Usar ropa clara y cubierta, especialmente luego de la caída del sol.

· Dormir en espacios con protección para mosquitos.

· Utilizar insecticidas en el interior de las viviendas: espirales, tabletas termoevaporables, aerosoles.