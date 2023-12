Cococcioni criticó la feria judicial

El ministro de Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, reiteró su posición contraria de la feria judicial de enero en el ámbito de la justicia penal santafesina. "Hemos enviado un proyecto de ley a la Legislatura que plantea que no se detenga la labor de la justicia durante todo el período de Feria Judicial, que para nosotros no debería existir; proponemos que los descansos y las licencias en la Justicia sean secuenciados de manera que los santafesinos podamos ver que no se corta la actividad en los juicios", sostuvo el funcionario en declaraciones a la prensa durante un desayuno de trabajo en el Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia.

De todos modos, destacó el hecho de que habrá una serie de juicios en Santa Fe. "Vemos que se ha dispuesto que sigan en enero algunos juicios, mientras la ley que impulsamos para que se termine la feria judicial está en tratamiento en sesiones extraordinarias en la Legislatura, imaginen si tuviéramos esa ley", expresó entre el elogio y el reproche.

Tras señalar que el nuevo Gobierno provincial que encabeza Maximiliano Pullaro encontró "un sistema de patrullaje desmantelado", dijo que se han recuperado vehículos policiales que permitió "recomponer la flota policial" y se tomaron medidas para que los agentes afectados a tareas de oficina puedan salir a la calle para reforzar operativos de prevención.