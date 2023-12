Emergencia pública, privatizaciones de las empresas y derogación de las PASO

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación la "ley ómnibus", bajo la identificación de "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos".

A continuación, los puntos principales del mega-proyecto, que contiene 664 artículos:

Declaración de Emergencia Pública. Artículo N° 3: "Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025". Además, le delega al Ejecutivo facultades legislativas dispuestas en el artículo 76 de la Constitución Nacional.

Privatización de Empresas Públicas: Aerolíneas Argentinas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Correo Argentino, AySA, Ferrocarriles Argentinos, Télam, Radio y Televisión del Estado, Fabricaciones Militares, Puertos y Yacimientos Carboníferos Fiscales, son algunas de las 41 empresas públicas que el Poder Ejecutivo planea que pasen a manos de privados.

Movilidad de las prestaciones. Artículo N° 106: "Suspéndase la aplicación del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica. Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos".

Régimen de Regularización de Activos. Artículo N° 130: "Los sujetos residentes y no residentes podrán adherir al presente". Se trata de un blanqueo de capitales para ciudadanos argentinos residentes o no.

Impuesto sobre los Bienes Personales. Artículo N° 166: "Créase el presente Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP) por todos los períodos fiscales hasta la fecha de su caducidad, la cual opera el 31 de diciembre de 2027. Artículo167. Sujetos alcanzados. Las personas humanas y sucesiones indivisas que sean residentes fiscales en Argentina en los términos de los artículos 116 a 123 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, podrán optar por adherir al REIBP".

Primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Artículo N° 451: derogación de las PASO. Se trata de una herramienta que trae controversias a lo largo y ancho del abanico opositor y que encontrará posiciones diversas, inclusive, en los sectores de Juntos por el Cambio aliados a Milei. En el caso de la boleta única de papel, se trata de una de las promesas de campaña que el mandatario había esbozado durante el período electoral.



RECHAZO TOTAL

Con carácter de urgencia, senadores y diputados de Unión por la Patria recibieron en el Palacio Legislativo a gobernadores y vicegobernadores del PJ para hacer una puesta en común sobre el proyecto de ley ómnibus que el Gobierno presentó en la Cámara baja.

Como corolario de las deliberaciones, quedó claro que el rechazo del peronismo es unánime a todo el paquete de reformas, e incluso hay cuestionamientos constitucionales muy severos a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que constituye un "modelo de concentración de poder para cerrar el Parlamento".

"Hablamos del DNU y de esta novedad que directamente significa cerrar el Parlamento", reveló un importante senador nacional que participó del cónclave a la prensa acreditada en el Congreso.

Con ironía, la misma fuente habló de un "regalo de Navidad" y calificó a La Libertad Avanza como "el Gobierno de los contentos", al referirse a cada una de las medidas cuya implementación, estima, irá en desmedro de los diferentes intereses sectoriales y colectivos sociales.

De forma presencial estuvieron en el despacho del tercer piso de la Cámara de Diputados los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires; Gildo Insfrán, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja y Sergio Ziliotto de La Pampa; en tanto que por zoom se sumaron el resto de los mandatarios de Unión por la Patria.

Además de compartir las primeras reflexiones sobre el proyecto de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", los legisladores, mandatarios y funcionarios estudiaban la estrategia para bloquear en el Congreso el mega decreto de necesidad y urgencia sobre desregulación del Estado que días atrás dictó el presidente Javier Milei.

Entre el martes y el miércoles de la semana que viene quedaría conformada la comisión bicameral de Trámite Legislativo que tendrá en sus manos el tratamiento sobre la invalidez o invalidez del DNU.