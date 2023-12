Gol de Julián en la victoria del City

Manchester City volvió a ganar en la Premier League: fue 3-1 sobre Everton como visitante con los goles de Phil Foden, Julián Álvarez y Bernardo Silva. Ahora, el equipo de Pep Guardiola quedó cuarto en la Liga, a cinco puntos del líder Liverpool.

El elenco mancuniano comenzó perdiendo en Goodison Park con el gol de Jack Harrison en el primer tiempo. Al entretiempo, los Cityzens se fueron en desventaja, pero sacaron su fuego sagrado en el complemento y dieron vuelta las acciones.

Foden, con un zurdazo de media distancia, empató el partido. Minutos después, tras una mano, el árbitro sancionó un penal que el argentino cambió por gol con un tiro al medio. Sobre la hora, Bernardo Silva vio adelantado a Jordan Pickford y marcó el tercero.

Manchester City se ubica cuarto en la Premier League con 37 puntos, producto de 11 triunfos, 4 empates y 3 derrotas. Por encima, se encuentran Aston Villa, Arsenal y Liverpool, con 39, 40 y 42, respectivamente.

El último campeón del Mundial de Clubes tuvo que postergar la decimoctava fecha ante Brentford por su participación en el certamen que se llevó a cabo en Arabia Saudita, en el que se consagró tras vencer 4-0 a Fluminense en la final.



OTROS PARTIDOS. AYER. Brentford 1 - Wolverhampton 4, Chelsea 2 - Crystal Palace 1. HOY. 16.30hs Brighton And Hove vs Tottenham, 17.15hs Arsenal FC vs West Ham.