Hay fechas y sedes para los torneos Nacionales de Hockey

La Confederación de Hockey dio a conocer en los últimos días las sedes para los Campeonatos Argentinos y Regionales 2024, en cuanto a seleccionados y clubes, respectivamente. El dato saliente para Mayores en los Niveles Ascenso B y C, ya sea caballeros y damas, que son las categorías en que juega estos torneos la Federación del Oeste Santafesino fue establecida como sede la ciudad de Corrientes, siendo la fecha del 25 al 28 de julio.

De participar en otras categorías, de cara a un año que se plantea bastante complicado en lo económico para el deporte argentino en general, estas son las fechas y sedes dispuestas:

Argentino Sub 16 Damas C y D: Bahía Blanca, 8 al 11 de agosto.

Argentino Sub 14 Damas C, D y E; Catamarca, 12 al 15 de septiembre.

Argentino Sub 19 Damas, Ascenso B; Unión del Centro Villa Cañás, 17 al 20 de octubre.



REGIONALES DE CLUBES

Para los clubes, también se dieron a conocer las fechas, aunque habrá que aguardar los niveles en que serán incluidos eventualmente los representantes del hockey rafaelino o de la región.

Como referencias, las designaciones del Regional NEA mayores que involucran a la FOSH, estas son:

Caballeros B: Chaco, 2 al 5 de mayo.

Damas C: Chaco, 2 al 5 de mayo.

Damas D: Paraná, Entre Ríos, 2 al 5 de mayo.

Damas E: Corrientes, 2 al 5 de mayo.

Damas F: Venado Tuerto, 2 al 5 de mayo.

Damas H, I: a designar, 2 al 5 de mayo.

SUB 16 Damas B, C: Corrientes, 3 al 6 de octubre.

Damas D: Litoral (Rosario), 3 al 6 de octubre.

SUB 19 Damas B: Litoral (Rosario), 28 de noviembre al 1 de diciembre.

SUB 14 Damas B: Misiones, del 28 de noviembre al 1 de diciembre.

Damas C: Chaco, del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Damas D: Litoral (Rosario) del 28 de noviembre al 1 de diciembre.