Sin retenciones, las exportaciones van a repuntar

El gobierno envió el proyecto de ley ómnibus donde se ratifica que la lechería no tendrá retenciones durante 2024. Esto podría potenciar las exportaciones del sector en un momento de extrema delicadeza, apuntalando la rentabilidad de industrias y tambos el año que viene.

Por su parte, las exportaciones de productos lácteos en el período enero-octubre de 2023 cayeron 18,3%, 22,6% y 27,0% en volumen de productos, en monto total en dólares y litros de leche equivalentes, respectivamente y comparadas con el año 2022.

Según muestran los datos provisorios al mes de noviembre de 202, la variación intermensual de las exportaciones fue de +1,2% en volumen y de -1,9% en valor (nov/23 vs. oct/23). Así, la variación interanual sería de -3,5% en volumen y -16,0% en valor (nov/23 vs. nov/22).

“Todavía a noviembre 2023 no se nota en forma significativa un incremento en los volúmenes exportados, que deben generar la suspensión de derechos de exportación y la mejora en el tipo de cambio. Seguramente a partir del mes en curso se comience a ver una mejora importante”, aclara el observatorio de la cadena láctea.

La distribución de las exportaciones en grandes rubros en función al valor total en US$ para el período enero-noviembre de 2023, fueron: 38,1% para leche en polvo; 30,0% para los quesos en sus diferentes pastas; 19,6% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.); 12,3% de productos confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.).