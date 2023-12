Confirmado: las retenciones se definen en el Congreso

La modificación del esquema de retenciones para los complejos exportadores formará parte de las iniciativas que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.

La ley ómnibus eleva los derechos de exportación hasta un piso de 15% para los productos vendidos al exterior que hasta hoy no pagaban nada. Para soja y sus subproductos (como harina o aceite) la alícuota será de 33%. Otros productos como hidrocarburos o minería mantendrán las tasas vigentes aunque abre la puerta para incrementarlas, si lo necesitara, con un límite de 15%.

No obstante, tras negociaciones entre la Secretaría de Bioeconomía, el Ministerio de Economía, y representantes del sector agropecuario y agroindustrial, se acordó excluir a 18 complejos exportadores de las economías regionales. Así la actividad olivícola, el sector arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana, no tendrán retenciones. En tanto, aceite esencial de limón y el complejo vitivinícola pagarán 8%.

Asimismo, para compensar la potencial pérdida de ingresos por las exenciones dispuestas, los subproductos de la soja, principalmente harina y aceite, perderán el diferencial por su industrialización y tendrán un aumento de 2 puntos porcentuales hasta el 33%.

El texto, que contiene 664 artículos a lo largo de 351 páginas, será tratado durante las sesiones extraordinarias que comenzaron anteayer y se extenderán hasta el 31 de enero próximo.



"NO SE SOPORTA MÁS PRESIÓN"

Tras una nueva reunión con el Gobierno, de la que participó el presidente de Coninagro Elbio Laucirica, con el flamante Secretario de Agricultura, Fernando Vilella, trascendió días atrás que 18 economías regionales no pagarían retenciones y se eliminaría el diferencial en el complejo sojero.

Luego de sendas audiencias, el propio Laucirica expresó: “quedamos que se iba a tratar tema por tema en mesas técnicas, pero se adelantó la presentación del DNU y del proyecto de ley que va al Congreso. Quedamos en presentar todos los números y la incidencia de cada producción, y que podían tenerlo en cuenta por ese 15 % de DEX. Tengamos en cuenta que la Ley al Congreso autorizaría un ´hasta´ determinado porcentaje, por lo que, el Ejecutivo podría bajar ese porcentaje”, deslizó el referente de las cooperativas del agro

Y agregó: “se necesitan dar los números que justifica esto y con qué se cubre ese costo fiscal. Por otra parte, queda la instancia del Congreso, que es reunirse con legisladores para que puedan palpar y comprender la situación de nuestras producciones y la especificidad de cada una”.

El dirigente cooperativista Laucirica también se refirió al problema severo que atraviesa la lechería. "Aún con 0 % DEX, es inviable, por costo de alimentación y alquileres a valor soja”, aseveró.

Desde la entidad exigen que se tenga una visión de cada producción junto a su cadena, porque "la realidad de cada productor es diferente y la incidencia de las medidas desregulatorias y de ´sinceramiento´ de la economía y los efectos de la devaluación y del impuesto País a los insumos importados debieran ser totalmente diferentes y atendiendo la particularidad de cada economía regional". Y ejemplificó: "no es lo mismo ver la incidencia sobre un producto que está a un paso del puerto, que con ese mismo producto pero de zonas distantes del puerto”, redondeó Laucirica.