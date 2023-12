Puccini: "hay que ser eficientes con los recursos y acompañar a los sectores productivos"

El gobierno de Maximiliano Pullaro se mostró al lado del sector productivo desde el "minuto cero". En campaña, y tras su asunción, el mandatario provincial ponderó la importancia que ostentan los sectores agropecuario y agroindustrial en el crecimiento y desarrollo de Santa Fe. Por eso, en esta nueva etapa cobra mayor relevancia la cartera de Desarrollo Productivo, a cargo de Gustavo Puccini.

Precisamente, el flamante ministro concedió una entrevista exclusiva al programa radial agropecuario "ADN Rural", donde abordó varios temas interesantes para el sector privado, con el foco puesto en el agro. Sin dudas, la nueva gestión buscará "explotar" el potencial de la agroindustria, entendiendo que la ecuación es simple: más producción genera mayores oportunidades, incrementa las exportaciones y aumenta la mano de obra. De esta manera, la "rueda" puede girar para todos.

"Es un desafío muy importante, lo tomo con total responsabilidad. Se ha achicado la cantidad de ministerios que tenía el Gabinete anterior y eso hizo que nuestra cartera tenga más áreas", destacó el funcionario. Y aquí se advierte el primer punto: la necesidad de "desburocratizar" el Estado.

Con la incoporación de organismos como la EPE o los entes portuarios, el ministerio que comanda Puccini presente brindar respuestas y soluciones al sector. "El Gobernador nos pide que el Estado facilite las cosas al sector productivo, pensando en la desburocratización de trámites. Muchas empresas golpean 7 u 8 puertas distintas dentro del Estado. Nosotros queremos que el mundo productivo se maneje dentro del Ministerio. Ese es el desafío y nuestra tarea", remarcó.

Un dato revelado por el propio ministro muestra la capacidad de la gestión provincial anterior para agrandar la estructura estatal. "El Gobierno que se fue nos deja 13.000 personas más en planta permanente. Estamos de acuerdo en achicar las personas que tiene un Estado, por eso el Gobernador redujo la cantidad de ministerios, pero hay áreas que deben estar y ser redireccionadas de modo estratégico". Y aclaró: "sobre la reestructuración del Estado que plantea el Gobierno nacional estamos de acuerdo, hay que ser eficientes con los recursos y acompañar a los distintos sectores productivos".

DNU

"Nos sorprendieron algunas medidas del DNU porque no las esperábamos", reconoció Puccini al ser consultado sobre los anuncios realizados por el presidente de la Nación, que deberán tratarse en el Congreso de la Nación. Y explicó: "creíamos que algún ajuste y reestructuración de cuentas venía por el Estado y no por pegarle al sector productivo".

Por eso, admitió que la posible suba de retenciones a algunas economías regionales, más allá de haber exceptuado a varias, "es una preocupación".

"Nosotros defendemos al campo, la producción y la industria. Hay que ver qué hará el Congreso. Todo lo que le haga bien a la producción será apoyado. Para crecer, Santa Fe necesita exportar y para eso es necesario innovar e invertir", agregó.



LECHERÍA

La actividad lechera se fijó como una prioridad por parte de la cartera productiva. De hecho, fue protagonista en la primera reunión realizada por el equipo técnico del Ministerio. En ese sentido, Puccini confirmó que el programa "Caminos de la Ruralidad" continuará y, luego de "afinar detalles de la actual iniciativa", comentó los pasos a seguir: "contamos con un listado de municipios y comunas ya, pero elegiremos en primer lugar para comenzar a aquellas donde tenga mayor concentración el sector lechero".

Cabe remarcar que la falta de infraestructura (vial y energética" en los distritos rurales de la provincia es una realidad. Pese a las mejoras que pudieron concretarse, todavía falta mucho. Y en un año "Niño" como el que se transita, la problemática queda más expuesta porque el anegamiento de caminos, producto de las lluvias, atenta contra un sector que aporta de manera permanente y no cuenta con las obras que necesita.

Al referirse al programa implementado por el Gobierno anterior, el ministro admitió que ordenó revisar los fondos entregados y verificar la realización de los trabajos anunciados. "Se va auditar todo y bajo nuestra gestión, cada fondo que salga del ministerio al territorio lo auditaremos y rendiremos cuentas; esa es mi responsabilidad", resaltó.



MAQUINARIA AGRÍCOLA

Tras una reunión en el clúster de maquinaria agrícola santafesino, Puccini indicó que el sector tiene expectativas a partir de las proyecciones que hay por la cosecha gruesa que se viene, que podría redundar en buenas ventas, en el mercado interno y también en el exterior, teniendo en cuenta el proceso de internacionalización bien marcado que afronta la maquinaria nacional.

"Nosotros tenemos que defender a la producción santafesina sabiendo que hay industrias multinacionales también que están radicadas en nuestra provincia generando empleos. Debemos trabajar para que en Santa Fe se potencie y crezca la mano de obra, que haya más exportaciones y que apuntemos a trabajar en el valor agregado de nuestra matriz productiva", confió.



FINANCIACIÓN

El diagnóstico, y también el sentido común, dan cuenta que el sector agropecuario necesita financiamiento y créditos. En los últimos años, la ausencia de herramientas financieras pegó fuerte en actividades que necesitan de ellas para la concreción de operaciones.

El caso de Santa Fe es especial porque no cuenta con una entidad bancaria propia, como ocurre en otras provincias con fuerte impronta agropecuaria. Por eso, la generación de opciones por parte del Estado es clave y en esa dirección se moverá el ministerio de Desarrollo Productivo.

"El presupuesto del año próximo prevé distintas herramientas y mecanismos como fideicomisos productivos, articulación público - privada porque hemos dialogamos con mutuales, cooperativas, agentes financieros, con el fin de encontrar herramientas para apuntar a programas y planes que tengan sentido para la producción", ponderó Puccini. Y concluyó: "vinimos para gestionar y haremos todo lo posible para trabajar en pos de los sectores productivos".