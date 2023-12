El Concejo trata en comisión el Presupuesto adaptado por Viotti

El Concejo Municipal se reunirá hoy para analizar los cambios incorporados por el intendente Leonardo Viotti al proyecto de Presupuesto Municipal 2024, que están ligados al nuevo organigrama de secretarías y subsecretarías pero no en las estimaciones de ingresos y egresos previstos.

El Presupuesto 2024 de la Municipalidad de Rafaela contempla recursos por 29.789 millones de pesos, estima erogaciones por 29.548 millones con un superávit de 240 millones, en tanto que comprende una inversión en infraestructura pública de 6.421 millones. Todos estos números se mantienen sin modificaciones respecto al proyecto original que el ex titular del Ejecutivo, Luis Castellano, había entregado en mano al por entonces presidente del Concejo, Germán Bottero, el viernes 29 de septiembre a última hora.

Ayer a la mañana, desde el Ejecutivo daban por descontado que este miércoles habría una reunión para acelerar las negociaciones con el bloque de concejales del justicialismo, que ahora es opositor. "No nos queremos apurar, el proyecto recién lo tenemos a disposición este martes, es voluminoso", dijo una fuente vinculada al peronismo en el sexto piso del edificio municipal, donde funciona la sede de la legislatura local. "Todo dependerá de la reunión, pero si es necesario nos vamos a tomar unos días para efectuar un análisis a fondo. No tenemos problemas en venir a una extraordinaria la semana que viene", agregó.

Por lo pronto, el presidente del Concejo, Lisandro Mársico y el resto de los ediles recibirán hoy a las 10:00 al secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, y a la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, quienes darán todos los detalles sobre el Presupuesto 2024 y el proyecto de ordenanza que regula la compra directa.

"Creemos que es posible tratar el Presupuesto este jueves, no hay cambios sustanciales respecto al ingresado por el ex intendente Castellano. En cuanto a los ingresos y egresos estimados son idénticos. Las modificaciones giran en torno a las partidas para las distintas secretarías y subsecretarías. Es decir tienen en cuenta los cambios dispuestos por el intendente Viotti en el gabinete, que ahora cuenta con una menor cantidad de secretarías y subsecretarías", señaló un concejal que ahora es oficialista. "La idea es aprobar todo este jueves, pero tampoco queremos forzar, todo depende de la negociación", reflexionó.

Ante una consulta de este Diario, Mársico, admitió que "el Ejecutivo planteó como escenario ideal que el Presupuesto se apruebe este jueves, el bloque de concejales oficialistas tiene mayoría para aprobarlo, pero la decisión también es que se apruebe por unanimidad; Juan (Senn, del PJ) dijo que la oposición quiere darle una lectura profunda al proyecto, si es así todo se encamina a una sesión extraordinaria, posiblemente la semana que viene, pero que la deberá convocar el propio Intendente".



PERSONAL, CON

NUEVO LÍMITE

Una de las novedades medulares del proyecto de Presupuesto 2024 radica en el congelamiento de ingresos a planta permanente de la Municipalidad. En el Artículo 4º, la iniciativa fija "en 1.280 el número de cargos de la Planta Permanente, 280 el número de cargos de la Planta de Personal Contratado y en 970 el número de horas de cátedras mensuales del Personal Docente de la Administración Central".

El proyecto de Castellano contemplaba un total de 1.380 cargos de planta permanente del Municipio, es decir que incluía la posibilidad de incorporar 100 empleados durante el 2024, lo cual fue modificado por Viotti en función de la incertidumbre que existe en torno a la macroeconomía.

El artículo 6º, que establece el redireccionamiento de partidas, es otro de los que suele generar tensiones en la discusión legislativa, aunque desde diciembre el oficialismo de Viotti contará con mayoría al tener seis de las diez bancas. "Cuando las partidas presupuestarias comprendidas en Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital superiores a $ 8 millones de cada una de las secretarías y subsecretarías excedan hasta un 20% las sumas previstas, el Departamento Ejecutivo deberá informar y fundamentar al Concejo la necesidad de incremento de las mismas con el correspondiente origen de los recursos que debieran ser comprendidos para cumplir con tal erogación", dice el proyecto actualizado.



INVERSIÓN EN

OBRA PÚBLICA

De acuerdo al proyecto que los concejales evaluarán hoy junto a Bottero y Bravino, la inversión en infraestructura pública para el 2024 será de $ 6.421 millones. Las obras viales cuentan con la mayor asignación por un total de $ 2.524 millones y en este caso el plan de pavimento absorbería 828 millones y mientras que la pavimentación del Camino Público Nº 6 cuenta con una partida de 420 millones, similar a la última licitación que fracasó -la única oferta que se había presentado superaba los 700 millones-. En el caso del mantenimiento de las calles adoquinadas, contará con fondos por 110 millones.

En el segundo lugar de la lista se ubica el rubro Desagües con $ 1.074 millones: en el desagregado se hace referencia a obras en barrios por $ 649 millones y la primera etapa del entubado en el anillo de la Plaza 25 de Mayo por $ 180 millones, lo cual ya estaba definido en el Presupuesto enviado por Castellano.

Las partidas para ciclovías y ciclocarriles se mantienen en 190 millones, la reconversión de la iluminación pública al sistema LED contará con recursos por 190 millones en tanto que también se prevén 545 millones para obras de cloacas y 70 millones para extensión de redes de agua potable.

En cuanto a recursos propios, el Municipio estima ingresos por $12.696 millones, de los cuales $ 2.141 millones corresponden a la percepción de la Tasa General de Inmuebles y $ 5.902 millones al Derecho de Registro e Inspección.