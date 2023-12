Una joven ama de casa murió electrocutada con secarropas

A las 13.00 -aproximadamente- de la jornada del lunes, personal policial de la Subcomisaría 1ª fue comisionado a través de la Central 911, a un domicilio de calle Baliño al 600 –barrio Mora- dado que personal de emergencias SIES 107 solicitaba presencia policial en el lugar.

De acuerdo a lo puesto en conocimiento de los uniformados, una mujer residente en una vivienda del lugar citado había recibido una descarga eléctrica y no reaccionaba.

Cuando llegaron los uniformados, un vecino los puso en conocimiento que un móvil de SIES 107 ya se había retirado, y que la persona que necesitaba asistencia médica fue trasladada por un vecino hacia el Hospital “Jaime Ferré”.

Constituidos en el centro de salud, el personal declaró a los efectivos, que se encontraban abocados a la reanimación de la mujer, que había sido identificada como Melani Gisel Domínguez, de 19 años de edad.

Fuera del nosocomio y a la espera de noticias se encontraba Mario R., de 24 años, pareja de la mujer y padre de un hijo en común de 9 meses, quien relató que minutos antes se encontraba en su domicilio con su pareja y su hijo, y que en un momento su pareja intentó “enchufar el secarropas conectado con un alargue” y que vio “que queda pegada, la agarro y me pasa la corriente hasta el pecho, pero después lo desenchufo y la larga. Llamé enseguida a un vecino que nos trajo al hospital porque no llegaba la ambulancia”, declaró.

Momentos después, la médica de guardia del nosocomio, informó que la mujer ingresó al Hospital con un paro cardiorrespiratorio, y que pese a realizar todas las técnicas de reanimación correspondientes, no se obtuvieron resultados positivos, por lo que a las 14.00 se confirmó su deceso.

Inmediatamente se informó lo sucedido al Fiscal en turno, Dr. Diego Vigo, quien dispuso se comisione a personal del Departamento Científico Forense de PDI, para realizar las pericias de rigor y corroborar que se podía habitar nuevamente el inmueble.

Asimismo, el fiscal dispuso se realice autopsia a la occisa y demás directivas a seguir, quedando luego las actuaciones a cargo del Dr. Martín Castellano.