Tras chocar con un cantero en Navidad, falleció motociclista

Un joven de 25 años, domiciliado en la localidad de Humberto Primo, quien había sufrido un accidente en moto en la madrugada del lunes de Navidad -siendo única parte- en las calles de esa localidad; luego de haber sido derivado al Hospital “Jaime Ferré” de Rafaela por la complejidad de su cuadro, a las 9:30 de la mañana de ayer se tuvo conocimiento que no pudo resistir las heridas sufridas falleciendo en ese horario. Se tuvo conocimiento además que su cuerpo fue derivado para una ablación de órganos.



EL ACCIDENTE

A las 4.30 de la madrugada de Navidad –lunes 25 del corriente- personal policial de la Comisaría Seccional Nº 7 de Humberto Primo tomó conocimiento que un hombre accidentado acababa de ingresar a la Guardia del hospital local.

El accidentado fue identificado como Nicolás Adrián Cavallero, de 25 años, domiciliado en calle Mitre al 100 de Humberto Primo, quien había sufrido un accidente de tránsito en su motocicleta marca Honda Wave de color gris.

En momentos en que el motociclista circulaba por la intersección de calles San Martín y Miguel Rostagno, dobló, impactando con un cantero existente en el lugar sin participación de terceros en el siniestro vial.

Seguidamente Cavallero fue asistido por el médico de turno para luego ser derivado al hospital “Jaime Ferré” de esta ciudad para estudios de mayor complejidad. Momentos después del suceso vial, se informó del mismo al fiscal de turno Dr. Diego Vigo.



LESIONADO EN

OTRO ACCIDENTE

Otro siniestro vial tuvo lugar en horas de la mañana de ayer, donde fueron partes una camioneta y una moto en el sector noroeste de la ciudad.

Pasadas las 9.00 de este martes se produjo el accidente mencionado sobre la intersección de calles Begnis y López Caula, donde fueron parte una camioneta y una motocicleta.

La información da cuenta que el conductor del vehículo de menor porte -un hombre de 25 años- no contaba con casco colocado y recibió un golpe en la cabeza por el impacto, debiendo ser atendido y trasladado por el servicio de Emergencias 107. La otra parte resultó una camioneta Renault Kangoo a bordo de otro masculino de 44 años quien no presentó heridas, se informó desde Prensa Municipal.

En el lugar del hecho también se hizo presente un móvil policial y agentes de Protección Vial y Comunitaria.



MOTOCICLISTA

LESIONADO

En la víspera, personal de Comisaría 2a. fue comisionado por la central 911, a un accidente de tránsito en la intersección de Av. Luis Fanti y Av. Hipólito Yrigoyen.

Arribados al lugar, pudieron corroborar que formaron parte del mismo, una motocicleta marca Honda Wave, la cual era guiada por un joven de 17 años, siendo la otra parte un automóvil marca Fiat Punto, conducido por una mujer de 34 años.

En el lugar, se hizo presente el servicio de emergencias SIES 107, quien trasladó al hospital local al conductor de la moto, lugar donde le diagnosticaron lesiones de carácter graves.



OTRO ACCIDENTE EN

HUMBERTO PRIMO

El lunes, en sede de Comisaría 7a. de Humberto Primo, se hizo presente un individuo, quien dio cuenta que se había producido un accidente de tránsito sobre calle Rivadavia Oeste al 100, por lo que solicitaba presencia policial. Arribados al lugar, pudieron corroborar que del siniestro formaron parte, una peatón -menor de edad-, quien se encontraba tendida en el asfalto de la mencionada arteria y un automóvil marca Volkswagen Gol, el cual era conducido por un hombre de 23 años.

Seguidamente, se hizo presente en el lugar personal del servicio de emergencias SIES 107, quien trasladó a la mujer hacia el nosocomio local, donde le diagnosticaron lesiones de carácter leves.