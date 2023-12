Malestar por los ruidos molestos en el Balneario

El martes por la mañana vecinos del Barrio Belgrano se comunicaron con este medio para hacer transmitir sus quejas con respecto a las reuniones organizadas en el Parque Balneario Municipal ubicado en avenida Santa Fe al 2.700. Según se informó, diversos grupos de personas asisten al lugar desde tempranas horas de la tarde y ponen música desde sus vehículos a un volumen alto hasta la mañana del día siguiente, a la vez que "van y vienen" con motos de escape libre.

"Los vecinos de Barrio Belgrano ya no sabemos más que hacer con la gente que se reúne en el Balneario desde tempranas horas de la tarde hasta más de las 8 de la mañana del día siguiente con autos y motos con escapes libres poniendo música en altísimo volumen", fue el mensaje enviado por una vecina. Este hecho se repite de jueves a domingos y en el barrio reclaman que no dejan dormir por las noches.

"La policía no toma la denuncia, Control Público de la Municipalidad dice que van y al otro día esta gente se vuelve a instalar haciendo lo mismo de siempre, sin que nadie le ponga límites. Necesitamos una respuesta de alguien, no puede ser que esta gente provoque estos disturbios en espacios públicos y nadie haga nada", expresaron los vecinos de barrio Belgrano.

Este malestar es compartido por quienes habitan en otros sectores de la ciudad, como es el caso de quienes viven cerca del Campus de UNRaf en barrio Brigadier López. La gente no solo se queja de los ruidos provocados por la música y los vehículos, especialmente motos, también surgen reclamos por los restos de basura que luego quedan en el lugar y por el aparente estado de ebriedad con el que los jóvenes salen conduciendo sus vehículos.

Naturalmente, el aumento de estas concentraciones de jóvenes se da con mayor asiduidad en las noches del verano cuando el clima permite permanecer al aire libre.