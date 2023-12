Barrio Brigadier López pide por las obras sin terminar

Sin novedad en el frente, reportan desde barrio Brigadier López respecto a la situación derivada de las obras de cloacas que se ejecutan en sus calles irregulares, con significativos daños colaterales que se potenciaron con la reiteración de las lluvias desde noviembre.

A mediados de noviembre este Diario publicó las quejas de vecinos del sector porque varias arterias quedan intransitables a raíz de la tierra floja que dejaron las empresas a cargo de la ejecución de la obra de cloacas. "Cuando llueve esos sectores se transforman en un barrial e incluso se generan socavones, que son muy peligrosos", reiteraron esta semana esos vecinos a los que se les agota la paciencia. "Un vehículo ya quedó atrapado en un pozo con una de sus ruedas trabadas. ¿Qué habría pasado si era un motociclista o un ciclista? Creemos que el tema requiere una atención urgente de las autoridades municipales. Nos dijeron hace varios días que se están tratando de informar el estado de las obras, qué se pagó a las empresas contratistas, cuánto avanzaron y cuánto falta. Pero pedimos que le den prioridad al tema, acá hay gente que se cayó de la moto por el mal estado en el que se encuentran las calles. No es solo gente que vive en el barrio la que sufre por esta situación sino todos los que vienen a cumplir una determinada tarea, proveedores de servicios o incluso cadetes de locales de comidas o farmacias", sostuvo una de las vecinas que implora por darle visibilidad a la problemática.

"Las calles están destruidas. No sabemos quién es responsable de controlar a estas empresas y a la obra en general. En principio uno de los tramos ya está en su etapa final. ¿Pero quién sabe con certezas? Hemos quedado algo así como rehenes de la transición y del cambio de gobierno a nivel local, todo se demora y nadie se hace cargo", afirmó otra vecina.

En calle Los Geranios, casi colectora, se observaba días atrás una pérdida importante de agua. Y si bien se había efectuado el reclamo, no hubo respuestas. "Había mucha agua de lado a lado de la calle, lo que estaba produciendo un socavón", se lamentó otra de las vecinas que se comunicó con este Diario.

Desde la Vecinal ya hicieron un pedido de reunión a las actuales responsables del área de Vecinales para tratar el tema obras de cloacas, aunque también está la problemática de la inseguridad para abordar y la concentración de jóvenes hasta altas horas de la noche frente a las instalaciones de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y en las inmediaciones del cartel de Rafaela, con música a máxima volumen, motos de escape libre y botellas, cartones y bolsas que quedan como residuos desparramados sobre el césped.

En barrio Brigadier López se ejecutan dos obras de cloacas. La primera a través de Aguas Santafesinas -tras un convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa)- con la empresa constructora Pilatti S.A., que comenzó en agosto de 2021 y debía terminar a principios de este año, pero en ese momento se dijo que finalizaría en julio. Pero todavía no terminó. La segunda fue licitada en febrero de 2023 por la Municipalidad y adjudicada en abril a Winkelmann SRL con un presupuesto de 543 millones de pesos y un plazo de ejecución de 14 meses, en este caso también con el aporte de fondos de Enohsa.

En marzo de este año, el Concejo Municipal aprobó un pedido de informes impulsado por el edil Lisandro Mársico para que el Distrito Rafaela de ASSA informe sobre las demoras de la obra de Pilatti, que también comprendía otros barrios como El Bosque y Antártida Argentina.

Más allá de todos los reclamos, los vecinos del Brigadier López comenzarán el 2024 sin el servicio de cloacas y con una lista de reclamos que tienen para presentar ante el Municipio, siempre y cuando logren una reunión.